Датская полиция нашла яхту, использовавшуюся для подрывов "Северных потоков", — СМИ

По информации полиции Германии, в январе проводился обыск судна, на котором могли перевозить взрывчатку для подрывов газопровода.

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Полиция Дании обнаружила в Балтийском море яхту, которая, предположительно, использовалась для диверсии на нитях российского газопровода "Северный поток" в сентябре 2022 года. Об этом сообщает Reuters.

По словам главы датского острова Кристиансе Сорена Тиима Андерсена, правоохранители искали определенную лодку, которая в сентябре пришвартовалась у здешних берегов.

В среду, 8 марта, в полиции Германии подтвердили, что в январе проводился обыск судна, на котором могли перевозить взрывчатку для подрывов газопровода.

Повреждения на нитях "Северных потоков" стали очередным событием, которое повысило градус напряженности в отношениях между Западом и РФ, резко ухудшившихся после полномасштабного вторжения в Украину.

Согласно опубликованным на этой неделе сообщениям в прессе, за взрывами на "Северных потоках", возможно, стоит проукраинская группировка.

Немецкие СМИ сообщили, что удалось установить яхту, которая использовалась во время диверсионной операции.

Взрывчатку, предположительно, разместили шесть человек, которые 6 сентября отплыли из немецкого порта Росток. Позже их видели на датском острове Кристиансе.

Полиция Дании искала подозреваемых, собирала записи камер наблюдения, свидетельства очевидцев и данные билетных автоматов в порту.

Напомним, что в Минобороны Германии не спешат с ответом на вопрос, кто взорвал "Северный поток", а равно и не выдвигают обвинения в подрыве в адрес Украины. Глава ведомства Борис Писториус объяснил, что операция могла проводиться под "чужим флагом", и такая вероятность не менее высока.

Ранее Фокус сообщал, что в ОП объяснили, кому мог быть выгоден подрыв "Северных потоков". Представители ведомства допускают, что таким образом РФ намеревалась заморозить Европу.