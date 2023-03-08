Хотели заморозить Европу: Подоляк рассказал, кому был выгоден подрыв "Северного потока"

Советник руководителя Офиса президента намекнул, что от несчастного случая, который произошел на подводном участке трубопровода "Северный поток", выгоду получила только РФ, пытавшаяся шантажировать европейские страны энергетическим кризисом.

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Взрывы на трубопроводе "Северный поток-2", которые произошли в сентябре 2022 года, были выгодны в первую очередь Российской Федерации. Такое мнение озвучил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на своей странице в Твиттере.

Он считает, что сентябрьские казусы на СП-2 произошли на фоне попыток РФ "заморозить Европу" и напугать ее накануне зимы.

"До этого РФ пыталась заблокировать NS2 (трубопровод "Северный поток -2", — ред.) поломками, которые якобы не могли устранить месяцами. Так кто выиграл от несчастного случая?", — написал Подоляк.

Таким образом политик ответил на версию, которую публикуют западные СМИ, о том, что взрыв устроила некая "украинская группа".

Взрывы на трубопроводе "Северный поток-2": при чем тут Украина

Во вторник, 7 марта, газета New York Times опубликовала материал, посвященный взрывам на трубопроводе "Северный поток -2".

"Новые разведданные, изученные чиновниками США, дают основание предположить, что проукраинская группировка стоит за атакой на "Северные потоки", — говорилась в ней.

"Группировка" якобы действовала без ведома президента Украины Владимира Зеленского. Cогласно разведданным, на которые ссылается медиа, взрывчатку на "Cеверных потоках", вероятно, заложили опытные водолазы, не имеющие отношения к армии и спецслужбам.

"Официальные лица США заявили, что у них нет доказательств того, что президент Украины Владимир Зеленский или его главные помощники были причастны к операции, или что преступники действовали по указанию каких-либо украинских правительственных чиновников", — говорилось в материале медиа.

NYT также указывала, что США не нашли свидетельств причастности российских властей к диверсии на "Северных потоках".

На публикацию мгновенно отреагировал заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

"У ООН нет какой-либо информации о причастности проукраинской группы к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", — заявил он.

В свою очередь Белый дом отказался комментировать новые данные СМИ о терактах на "Северных потоках", сославшись на ведущееся европейскими странами расследование.

В тот же день немецкая газета Die Zeit опубликовала материал, в котором говорилось о том, что следствие ФРГ установило судно, участвовавшее в подрывах "Северных потоков".

Это — яхта, которую арендовала зарегистрированная в Польше фирмой. Медиа отмечает, что фирма якобы принадлежит двуб украинцам.

Западная спецслужба уже осенью передала европейским службам — партнерам, что за разрушение несет ответственность украинская группа", — говорилось в материале Die Zeit.

Первым среди украинских чиновников на публикацию этих материалов отреагировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Хотя мне нравится собирать забавные теории заговора об украинском правительстве, я должен сказать: Украина не имеет ничего общего с аварией на Балтийском море и не имеет информации о "поддерживающих Украину диверсионных группах". Что случилось с газопроводом Nord Stream? "Утонули", как говорят в самой РФ", — написал он на своей странице в Твиттере.

В среду, 8 марта, газета The Washington Post написала о том, что разведки Европы и США не перехватывали сообщений российских или украинских официальных лиц, которые позволили бы однозначно доказать их причастность к подрывам газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" в сентябре 2022 года.

"У спецслужб есть доказательства того, что к атаке на газопроводы могла быть причастна как Украина, так и Россия", — говорится в материале, который опубликовало медиа.

В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус призвал подождать результатов расследования по "Северным потокам", в ответ на просьбу прокомментировать причастность "проукраинских групп" к диверсиям на трубопроводах.

По его словам, что могла иметь место "операция под чужим флагом".

"Вероятность как одного, так и другого одинаково высока. Поэтому вам просто нужно подождать и посмотреть, как будут развиваться события", — заявил он.

Тем же утром министр обороны Украины Алексей Резников после публикаций в СМИ на тему диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" заявил, что украинские спецслужбы не имеют к этому отношения. Это заявление он сделал в Стокгольме на полях неофициальной встречи министров обороны ЕС

"Для меня это (публикации) немного странна, потому что эта история не имеет к нам никакого отношения. Я полагаю, расследование официальных органов прояснит все детали. Это, конечно, "комплимент" нашим спецслужбам, но это не наших рук дело", — сказал Резников.

В этот же день появилась публикация Politico, посвященная взрывам на трубопроводе "Северный поток-2" в сентябре 2022 года.

Медиа, ссылаясь на слова сотрудника конгресса США, написало о том, что диверсии на "Северных потоках", вероятно, совершили люди, связанные с Украиной, а не РФ и США.

А вот испанское издание Confidencial скептически отнеслось к версии о причастности к теракту на "Северных потоках" проукраинской группировки.

"Это может быть "дымовой завесой", способом "отвлечь общественное мнение и ослабить подозрения в том, что виновниками на самом деле были сами американцы", — написало медиа.

Кроме того, 8 марта в совете нацбезопасности США заявили, что не в состоянии подтвердить сообщения о "проукраинской группировке", якобы стоящей за подрывом "Северного потока".

Напомним, в ноябре 2022 года шведский прокурор Матс Юнгквист заявил о том, что взрывы на "Северных потоках" были спланированной диверсией. Возле поврежденных трубопроводов эксперты обнаружили остатки взрывчатки.

Фокус также писал, как прорыв "Северного потока" отразится на жизни Земли. Согласно исследованиям в результате гигантской утечки около 220 тысяч тонн парниковых газов, в большинстве метана, были выброшены в океан, а после в атмосферу.