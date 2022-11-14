Прорыв "Северного потока": как 220 000 тонн метана отразятся на жизни Земли

Ученые рассказали, чем обернется для планеты повреждение газопровода и гигантская утечка метана.

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26 сентября два подводных газопровода "Северный поток", предназначенные для транспортировки природного газа из России в Германию были повреждены. По данным властей Швеции и Дании в общей сложности произошло четыре утечки — по две в экономических зонах каждой из стран, пишет Daily Mail.

Согласно исследованиям в результате гигантской утечки около 220 тысяч тонн парниковых газов, в большинстве метана, были выброшены в океан, а после в атмосферу. В новом исследовании ученые сосредоточились на исследовании того, как прорыв "Северного потока" и выбросы парниковых газов отразятся на будущем Земли.

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Новое исследование возглавили ученые из Института физики атмосферы Китайской академии наук в Пекине. В ходе исследования ученые оценили воздействие утечки метана на климат в краткосрочной перспективе — то есть в ближайшие 20 лет.

Отметим, что метан является парниковым газом, а потому его выброс в атмосферу значительным образом усугубляет последствия глобального потепления и резких изменений климата. Несмотря на то, что метан испаряется быстрее из атмосферы, чем углекислый газ, он оказывает гораздо более сильный парниковый эффект на планету.

[ + – ] По данным властей Швеции и Дании, из двух труб Nord Stream произошло четыре утечки Фото: Daily Mail

В ходе исследования команда обнаружила, что утечки из четырех точек прорыва постепенно уменьшались и полностью прекратились 2 октября. Отметим, что по разным данным, объем утечки составил от 250 до 500 тысяч тонн. Позже группа ученых из Нанкинского университета составило более точную оценку утечки, опираясь на многочисленные наблюдения со спутников ученые пришли к выводу, что ее объемы не превысили 220 тысяч тонн.

Ученые отмечают, что это самый большой выброс метана за одно событие за всю историю человечества. Однако настаивают, что цифры все еще слишком "незначительны" в сравнении с другими источниками выбросов, чтобы каким-то образом повлиять на скорость глобального потепления. Например, объем утечки метана с "Северного потока" равняется всего лишь 1,3 дням выбросов от нефтегазового сектора.

Кроме того, исследователи отмечают, что метан со временем удаляется в результате реакции с некоторыми нестабильными радикалами — его срок "службы" приблизительно составляет порядка 10 лет. Что несущественно в сравнении с CO2, который, как считается, задерживается в атмосфере нашей планеты на столетия.

Ученые также подсчитали, что выброс метана в результате повреждения "Северного потока" эквивалентно воздействию 20,6 млн тонн CO2, что повысит концентрацию углекислого газа в атмосфере Земли всего на 0,0026 частей на миллион.

Отметим, что результаты китайских коллег также подтвердили и в Европейском космическом агентстве (ESA). Они уже заявили, что утечка на "Северном потоке" не идет ни в какое сравнение с 80 млн метрических тонн парниковых газов, ежегодно выбрасываемых в атмосферу нефтегазовой промышленностью.

Ранее Фокус писал о том, что 700-метровый круг метана, вырвавшегося из-за повреждения "Северного пока", виден даже из космоса.