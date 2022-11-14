Прорив "Північного потоку": як 220 000 тонн метану позначаться на житті Землі

Учені розповіли, чим обернеться для планети пошкодження газопроводу та гігантський витік метану.

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26 вересня два підводні газопроводи "Північний потік", призначені для транспортування природного газу з Росії в Німеччину, були пошкоджені. За даними влади Швеції та Данії, загалом сталося чотири витоки — по два в економічних зонах кожної з країн, пише Daily Mail.

Згідно з дослідженнями внаслідок гігантського витоку майже 220 тисяч тонн парникових газів, у більшості метану, було викинуто в океан, а потім в атмосферу. У новому дослідженні вчені зосередилися на дослідженні того, як прорив "Північного потоку" та викиди парникових газів позначаться на майбутньому Землі.

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Нове дослідження очолили вчені з Інституту фізики атмосфери Китайської академії наук у Пекіні. У процесі дослідження вчені оцінили вплив витоку метану на клімат у короткостроковій перспективі, тобто в найближчі 20 років.

Зазначимо, що метан є парниковим газом, а тому його викид в атмосферу значно посилює наслідки глобального потепління і різких змін клімату. Незважаючи на те, що метан випаровується швидше з атмосфери, ніж вуглекислий газ, він чинить значно сильніший парниковий ефект на планету.

[ + – ] За даними влади Швеції та Данії, з двох труб Nord Stream сталося чотири витоки Фото: северный поток

У процесі дослідження команда з'ясувала, що витоки з чотирьох точок прориву поступово зменшувалися та повністю припинилися 2 жовтня. Зазначимо, що за різними даними, обсяг витоку становив від 250 до 500 тисяч тонн. Пізніше група вчених із Нанкінського університету склала більш точну оцінку витоку, спираючись на численні спостереження із супутників, учені дійшли висновку, що її обсяги не перевищили 220 тисяч тонн.

Науковці зазначають, що це найбільший викид метану за одну подію за всю історію людства. Однак наполягають, що цифри все ще надто "незначні" порівняно з іншими джерелами викидів, щоб якось вплинути на швидкість глобального потепління. Наприклад, обсяг витоку метану з "Північного потоку" дорівнює лише 1,3 дням викидів від нафтогазового сектору.

Крім того, дослідники зазначають, що метан згодом видаляється внаслідок реакції з деякими нестабільними радикалами — його термін "служби" становить приблизно 10 років. Що є несуттєвим порівняно із CO2, який, як вважається, затримується в атмосфері нашої планети на століття.

Учені також підрахували, що викид метану внаслідок пошкодження "Північного потоку" еквівалентно впливу 20,6 млн тонн CO2, що підвищить концентрацію вуглекислого газу в атмосфері Землі всього на 0,0026 частин на мільйон.

Зазначимо, що результати китайських колег також підтвердили і в Європейському космічному агентстві (ESA). Вони вже заявили, що витік на "Північному потоці" не йде в жодне порівняння з 80 млн метричних тонн парникових газів, які щорічно викидаються в атмосферу нафтогазовою промисловістю.

Раніше Фокус писав про те, що 700-метрове коло метану, що вирвалося через пошкодження "Північного поки", видно навіть із космосу.