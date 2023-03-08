Хотіли заморозити Європу: Подоляк розповів, кому був вигідний підрив "Північного потоку"

Радник керівника Офісу президента натякнув, що від нещасного випадку, що трапився на підводній ділянці трубопроводу "Північний потік", вигоду отримала лише РФ, яка намагалася шантажувати європейські країни енергетичною кризою.

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Вибухи на трубопроводі "Північний потік-2", що сталися у вересні 2022 року, були вигідні насамперед Російської Федерації. Таку думку озвучив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк на своїй сторінці у Твіттері.

Він вважає, що вересневі казуси на ПП-2 сталися на тлі спроб РФ "заморозити Європу" та налякати її напередодні зими.

"До цього РФ намагалася заблокувати NS2 (трубопровід "Північний потік -2", — ред.) поломками, які нібито не могли усунути місяцями. То хто виграв від нещасного випадку?", — написав Подоляк.

Таким чином, політик відповів на версію, яку публікують західні ЗМІ, про те, що вибух влаштував якась "українська група".

Вибухи на трубопроводі "Північний потік-2": до чого тут Україна

У вівторок, 7 березня, газета New York Times опублікувала матеріал, присвячений вибухам на трубопроводі "Північний потік-2".

"Нові розвіддані, вивчені чиновниками США, дають підстави припустити, що проукраїнське угрупування стоїть за атакою на "Північні потоки", — йшлося в ній.

"Угруповання" нібито діяло без відома президента України Володимира Зеленського. Згідно з розвідданими, на які посилається медіа, вибухівку на "Північних потоках", ймовірно, заклали досвідчені водолази, які не мають відношення до армії та спецслужб.

"Офіційні особи США заявили, що вони не мають доказів того, що президент України Володимир Зеленський або його головні помічники були причетні до операції, або що злочинці діяли за вказівкою будь-яких українських урядовців", — йшлося у матеріалі медіа.

NYT також вказувала, що США не знайшли свідчень про причетність російської влади до диверсії на "Північних потоках".

На публікацію вмить відреагував заступник офіційного представника генсека ООН Фархан Хак.

"У ООН немає будь-якої інформації про причетність проукраїнської групи до підриву газопроводів "Північний потік" та "Північний потік 2", — заявив він.

Зі свого боку Білий дім відмовився коментувати нові дані ЗМІ про теракти на "Північних потоках", пославшись на розслідування, що ведеться європейськими країнами.

Того ж дня німецька газета Die Zeit опублікувала матеріал, в якому йшлося про те, що слідство ФРН встановило судно, яке брало участь у підривах "Північних потоків".

Це яхта, яку орендувала зареєстрована в Польщі фірмою. Медіа зазначає, що фірма нібито належить двом українцям.

Західна спецслужба вже восени передала європейським службам — партнерам, що за руйнування несе відповідальність українська група", — йшлося у матеріалі Die Zeit.

Першим серед українських чиновників на оприлюднення цих матеріалів відреагував радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Хоча мені подобається збирати потішні теорії змови про український уряд, я маю сказати: Україна не має нічого спільного з аварією на Балтійському морі і не має інформації про диверсійні групи, що "підтримують Україну". Що трапилося з газопроводом Nord Stream? "Потонули", як говорять у самій РФ", — написав він на своїй сторінці в Твіттері.

У середу, 8 березня, газета The Washington Post написала про те, що розвідки Європи та США не перехоплювали повідомлень російських чи українських офіційних осіб, які дозволили б однозначно довести їхню причетність до підривів газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2" вересні 2022 року.

"Спецслужби мають докази того, що до атаки на газопроводи могла бути причетна як Україна, так і Росія", — йдеться в матеріалі, який опублікувало медіа.

Зі свого боку міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав почекати на результати розслідування щодо "Північних потоків", у відповідь на прохання прокоментувати причетність "проукраїнських груп" до диверсій на трубопроводах.

За його словами, могла мати місце "операція під чужим прапором".

"Вірогідність як одного, так і іншого однаково висока. Тому вам просто потрібно почекати і подивитися, як розвиватимуться події", — заявив він.

Того ж ранку міністр оборони України Олексій Резніков після публікацій у ЗМІ на тему диверсій на газопроводах "Північний потік" та "Північний потік — 2" заявив, що українські спецслужби не мають до цього стосунку. Цю заяву він зробив у Стокгольмі на полях неофіційної зустрічі міністрів оборони ЄС

"Для мене це (публікації) трохи дивна, тому що ця історія не має до нас жодного стосунку. Я вважаю, розслідування офіційних органів прояснить усі деталі. Це, звісно, "комплімент" нашим спецслужбам, але це не наших рук справа", — сказав Резніков.

Цього ж дня з'явилася публікація Politico, присвячена вибухам на трубопроводі "Північний потік-2" у вересні 2022 року.

Медіа, посилаючись на слова співробітника конгресу США, написало про те, що диверсії на "Північних потоках", ймовірно, здійснили люди, пов'язані з Україною, а не РФ та США.

А ось іспанське видання Confidencial скептично поставилося до версії про причетність до теракту на Північних потоках проукраїнського угруповання.

"Це може бути "димовою завісою", способом "відволікти громадську думку та послабити підозри в тому, що винуватцями насправді були самі американці", — написало медіа.

Крім того, 8 березня в раді нацбезпеки США заявили, що не в змозі підтвердити повідомлення про "проукраїнське угруповання", яке нібито стоїть за підривом "Північного потоку".

Нагадаємо, у листопаді 2022 року шведський прокурор Матс Юнгквіст заявив про те, що вибухи на "Північних потоках" були спланованою диверсією. Біля пошкоджених трубопроводів експерти виявили залишки вибухівки.

Фокус також писав, як прорив "Північного потоку" позначиться життя Землі. Згідно з дослідженнями в результаті гігантського витоку близько 220 тисяч тонн парникових газів, у більшості метану, було викинуто в океан, а потім в атмосферу.