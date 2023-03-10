Данська поліція знайшла яхту, яку використали для підривів "Північних потоків", — ЗМІ

За інформацією поліції Німеччини, у січні проводили обшук судна, на якому могли перевозити вибухівку для підривів газопроводу.

Related video

Поліція Данії виявила в Балтійському морі яхту, яку, ймовірно, використали для диверсії на нитках російського газопроводу "Північний потік" у вересні 2022 року. Про це повідомляє Reuters.

За словами голови данського острова Крістіанс Сорена Тіїма Андерсена, правоохоронці шукали певний човен, який у вересні пришвартувався біля тутешніх берегів.

У середу, 8 березня, у поліції Німеччини підтвердили, що в січні проводили обшук судна, на якому могли перевозити вибухівку для підривів газопроводу.

Пошкодження на нитках "Північних потоків" стали черговою подією, яка підвищила градус напруженості у відносинах між Заходом і РФ, що різко погіршилися після повномасштабного вторгнення в Україну.

Згідно з опублікованими цього тижня повідомленнями в пресі, за вибухами на "Північних потоках", можливо, стоїть проукраїнське угруповання.

Німецькі ЗМІ повідомили, що вдалося встановити яхту, яку використали під час диверсійної операції.

Вибухівку, ймовірно, розмістили шестеро людей, які 6 вересня відпливли з німецького порту Росток. Пізніше їх бачили на данському острові Крістіанс.

Поліція Данії шукала підозрюваних, збирала записи камер спостереження, свідчення очевидців і дані квиткових автоматів у порту.

Нагадаємо, що в Міноборони Німеччини не поспішають із відповіддю на запитання, хто підірвав "Північний потік", а також не висувають звинувачення в підриві на адресу України. Глава відомства Борис Пісторіус пояснив, що операцію могли проводити під "чужим прапором", і така ймовірність є не менш високою.

Раніше Фокус повідомляв, що в ОП пояснили, кому міг бути вигідним підрив "Північних потоків". Представники відомства припускають, що так РФ мала намір заморозити Європу.