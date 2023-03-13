"Це вкидання": у Росії заявили, що Києву не вигідні вибухи на "Північних потоках"

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев вважає, що ні Україна, ні Німеччина не були зацікавлені у знищенні газопроводів. За його словами, необхідні ресурси для таких вибухів є у США та Великій Британії.

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Україна не була зацікавлена у підриві газопроводів "Північний потік" і "Північний потік-2", оскільки нічого не втратила і не отримала внаслідок цього. Про це в інтерв'ю російському виданню "Аргументы и факты", опублікованому 13 березня, заявив секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев.

За його словами, у Москві досі не знають, хто саме є автором і виконавцем вибухів на російських газопроводах у Балтійському морі.

"Нам, як і раніше, достеменно не відомо, хто саме є автором і виконавцем вибухів на "Північних потоках". Росію так і не підключили до розслідування цього небувалого терористичного акту", — підкреслив секретар російської Ради безпеки.

При цьому Патрушев не вірить, що за диверсією на Північних потоках стоїть українська сторона.

"Наступне питання: чи вигідні вибухи Україні чи Німеччині? Київ нічого не втратив і не отримав від знищення газопроводу. Ба більше, режиму Зеленського… вчинення такого акту ні до чого", — прокоментував він.

Патрушев назвав інформацію про причетність Києва до події в Балтійському морі "вкиданням".

"Ситуацію покликане заплутати і вкидання уявного витоку даних, опублікованих без будь-яких посилань на реальне джерело", — висловився російський політик із приводу публікацій у західних ЗМІ.

Як вважає секретар Ради безпеки країни-агресора, для "терактів" на газопроводах потрібні були підрозділи спеціального призначення. Такі є насамперед у США та Великій Британії.

"Якщо газети з пафосом стверджують, що диверсію здійснила група українських терористів, треба поставити питання, чи є така взагалі, і чи здатна вона в принципі це зробити. Адже не секрет, що для здійснення подібних акцій призначені підрозділи спеціального призначення з відповідним обладнанням та підготовкою. Вони точно є у США та Англії", — додав представник країни-агресора.

"Український слід" у вибухах на газопроводах "Північний потік"

7 березня американська газета The New York Times із посиланням на розвіддані та коментарі чиновників написала, що за вибухами на російських газопроводах "Північний потік" могло стояти проукраїнське угруповання.

10 березня агентство Reuters поінформувало, що поліція Данії виявила яхту, яка, ймовірно, використовувалася для диверсії на нитках російських газопроводів. Вибухівку, згідно з опублікованими даними, розмістили шестеро людей, які 6 вересня відпливли з німецького порту Росток.

Паралельно з цим видання Politico опублікувало статтю, в якій йдеться про те, що між США та Україною через рік після початку повномасштабного російського вторгнення нібито наростають закулісні розбіжності щодо цілей війни і намічаються потенційні точки напруженості у питанні про те, як і коли закінчиться конфлікт. Такий висновок оглядачі зробили у зв'язку з низкою факторів, враховуючи вибухи на газопроводах і неоднорідне ставлення до них з боку американських законодавців.

Нагадаємо, 10 березня Business Insider повідомив, що незадовго до вибухів над газопроводами курсував танкер, що плаває під прапором Греції. Зокрема, він знаходився там із 6 по 12 вересня (вибухи сталося 26 вересня).