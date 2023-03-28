Поддержали лишь три страны: в ООН отклонили резолюцию РФ о подрыве "Северного потока"

Постоянный представитель США в ООН Роберт Вуд обвинил Кремль в попытке воспрепятствовать текущим национальным расследованиям взрывов на "Северных потоках".

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В понедельник, 27 марта, Совет Безопасности ООН отклонил проект резолюции, предложенный Российской Федерацией, в котором идет речь о проведении независимого расследования взрывов на газопроводах "Северный поток 1 и 2", проходящего между РФ и Германией. Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что документ поддержали всего лишь три государства: Китай, Бразилия и РФ. Остальные участники Совбеза ООН предпочли воздержаться.

Для того чтобы упомянутая резолюция была принята, она должна получить поддержку со стороны по меньшей мере девяти членов совета. При этом РФ, Китай, Франция, США и Великобритания не должны воспользоваться своим правом вето.

По словам журналистов, члены Совбеза ООН, которые не поддержали российскую инициативу, аргументировали свое решение необходимостью сперва завершить текущие национальные расследования.

РФ выдвинула свою резолюцию в конце февраля 2023 года. В Москве жаловались на недостаточное информирование о ходе расследований инцидента на "Северных потоках" и утверждали, что к подрывам причастны западные страны.

Заместитель постоянного представителя США в ООН Роберт Вуд опроверг обвинения России и добавил, что Кремль пытается "дискредитировать работу текущих национальных расследований".

При этом в Швеции, Дании и Германии отметили, что предоставили российской стороне информацию о ходе своих расследования взрывов.

Напомним, 26 сентября прошлого года произошли взрывы на газопроводах "Северный поток 1 и 2", в результате чего в каждом трубопроводе образовалось по две пробоины.

Глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен 16 марта, заявил, что его страна не разрешит РФ участвовать в расследовании инцидента на "Северных потоках".

Еще мы писали о том, что 14 марта президент РФ Владимир Путин заявил об отсутствии "украинского следа" в подрывах газопроводов "Северный поток" и предположил, что это была диверсия США.