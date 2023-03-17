"Підкреслить абсурд": які наслідки матиме для України головування РФ в Радбезі ООН, — експерт

З 1 квітня Росія строком на один місяць посяде місце голові в Раді безпеки. Це дозволить Москві визначати порядок денний і представляти організацію в інших міжнародних інституціях, пояснює виконавчий директор УГСПЛ Олександр Павліченко.

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З 1 квітня Російська Федерація строком на один місяць посяде місце голови в Раді безпеки ООН. Це означає, що у РФ буде модераторська функція під час засідань, розказав в коментарі Фокусу виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ) Олександр Павліченко.

Кожен з основних членів Радбезу на один місяць переймає на себе головування, і тепер прийшла черга Росії.

"Що це означає? Якихось надмірних повноважень це президентство не накладає. По-перше, РФ модеруватиме засідання впродовж всього місяця. Тобто представник держави [постійним представником Росії при ООН і в Радбезі з 2017 року є російський дипломат Василь Небензя. Він відомий своїми антиукраїнськими заявами] каже: "Тепер слово надається тому", — пояснює Павліченко.

По-друге, продовжує правозахисник, голова засідання ставить питання на голосування і визначає черговість порядку денного. Втім, рішення Росії не буде єдиновизначальним, бо секретаріат ООН також приймає в тому участь. Тобто Росія не зможе на свій розсуд вилучати якісь питання і не давати їх розглянути. Але свій підпис як очільник цього процесу ставитиме на документах саме Небензя.

"Насправді ці функції головування є непомітними для більшості людей. От, наприклад, Ліхтенштейн керує, чи потім буде Швейцарія — це більше схоже на передачу естафетної палички", — говорить Павліченко.

Але певні ризики все ж таки є. Як пояснює директор УГСПЛ, постпред РФ як голова представлятиме Радбез ООН у всіх інших міжнародних інституціях.

"Тобто він фактично зможе виступати зі своєю власною позицією. Оце обличчя Небензі буде уособлювати організацію, яка пропагує мир", — говорить експерт.

За його словами, українська сторона різко відреагувала на головування РФ в Радбезі не через якусь конкретну небезпеку, а тому, що сам цей факт підкреслює абсурдність ситуації.

"Основна задача Радбезу ООН — запобігати воєнним конфліктам. А виходить, що держава, яка є агресором, злочинцем, яка продовжує обстрілювати українців, стає модератором в такому складному процесі. Ось проти чого виступає Україна", — наголошує співрозмовник Фокуса.

Головування РФ демонструє, на що сьогодні перетворилась Рада безпеки ООН. За словами Павліченко, сьогодні цей орган вже не здатен виконувати функцію запобігання воєнним злочинам і агресії.

Нагадаємо, 3 березня перший заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський перепостив у Twitter фейкове фото з нібито захопленим у Бахмуті танком Leopard 2А5. Пост супроводжувався фотографією танка зі "встановленим" на ньому російським триколором.