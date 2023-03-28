Превышает площадь Швейцарии: в ООН ответили насколько опасна Украина из-за заминирования

По словам представительницы ведомства Асако Окай, на ликвидацию последствий уйдет не менее одного десятилетия и вопрос является приоритетным.

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В Украине заминировано более 180 тыс. кв. км, а это в 4,5 раза превышает площадь Швейцарии. Об этом заявила директор Кризисного бюро Программы развития ООН Асако Окай в интервью Интерфакс-Украина 27 марта.

По ее словам, Украина стала одним из самых больших в мире минных полей и в будущем от взрывоопасных предметов нужно будет очистить огромную территорию, общая площадь которой превышает по размерам некоторые европейские страны.

"Это шокирующие цифры. Около 30% территории всей Украины нуждается в очистке. Более 180 тыс. кв. км страны могут быть загрязнены. Это территория, в 4,5 раза превышающая площадь Швейцарии. По оценкам, более 10 млн украинцев находятся в опасности. Таким образом, Украина стала одним из самых больших в мире минных полей, — сказала Асако Окай.

Кроме того, разминирование украинской территории, как отметили в ООН, является на сегодняшний день приоритетным вопросом. Связано это с тем, что многие районы недоступны из-за заминирования, а это значительно усложняет экстренную помощь и задерживает реконструкцию. На полную очистку территории может уйти не менее 10 лет.

"Уже обезврежено 350 тыс. взрывоопасных предметов, — сообщила Асако Окай.

Напомним, 24 марта в ОК "Юг" рассказали, смогут ли украинцы начать пляжный сезон летом. По словам представительницы командования Натальи Гуменюк, опасность заминирования будет сохраняться еще долго, поэтому о курортном сезоне в прибрежных городах пока что можно забыть.