"Это зона обороны": в ОК "Юг" рассказали, смогут ли украинцы начать пляжный сезон летом

По словам представительницы командования Натальи Гуменюк, опасность заминирования будет сохраняться еще долго, поэтому о курортном сезоне в прибрежных городах пока что можно забыть.

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Руководительница объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, смогут ли жители прибрежных областей Украины посещать пляжи с приходом летнего тепла. На эту тему она высказалась в эфире телемарафона в пятницу, 24 марта.

По ее словам, ожидаемо, что это еще слишком опасно. Из-за заминирования лучше этого не делать, чтобы сохранить себе жизнь. В частности речь пошла о Херсонской области, а также Одесской, которая не находится под оккупацией российских войск.

"Вряд ли это будет так скоро, потому что степень заминированности и противодействия угрозе, которая все равно остается, хотя сводится к минимуму, она достаточно высока. На сегодняшний день рано говорить, что побережье это курортная зона, скорее всего, это зона обороны", — сказала Наталья Гуменюк.

К слову, помимо этого, начальница объединенного пресс-центра сил обороны юга подметила, что враг в настоящее время использует в Черном море не менее 13 единиц корабельной группировки. Они сосредоточены по всей акватории, так как россияне обеспокоены их безопасностью.

Напомним, 23 марта в ОК "Юг" отметили, что ВСУ пытаются в последнее время зачистить от ВС РФ 30-ти километровую зону на Левом берегу Днепра. Наталья Гуменюк говорит, что украинские военные пытаются держать под огневым контролем перешеек, который связывает материковую часть Левобережья с Кинбурнской косой.