ВСУ пытаются зачистить от ВС РФ 30-ти километровую зону на Левом берегу Днепра, — ОК "Юг"

По словам представительницы командования Наталии Гуменюк, украинские военные, в частности, пытаются держать под огневым контролем перешеек, который связывает материковую часть Левобережья с Кинбурнской косой.

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Вооруженные силы Украины с помощью контрбатарейной борьбы пытаются зачистить от российских войск 20-30 километровую зону на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом рассказала руководительница объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире телемарафона.

Комментируя вопрос журналистов о том, усиливают ли свое присутствие российские войска на южном направлении Гуменюк ответила, что сейчас ВСУ работают над тем, чтобы враг почувствовал именно их присутствие.

"В частности, в рамках контрбатарейного противостояния мы стараемся вычищать полосу в 20-30 километров на левом берегу", — сказала она.

Представительница командования отметила, что это непростая работа для украинских сил. Она усложняется тем, что россияне стоят за мирными жителями, пытаясь прятать свои подразделения, вооружения и технику в их дворах.

"Но все же наша работа достаточно результативна. К примеру, можно отследить, что обстрелы со стороны Кинбурнской косы существенно уменьшились, поскольку нами был поражен пункт снабжения и складирования боеприпасов", — добавила спикер.

Наталия Гуменюк, что в этом районе у оккупантов нет поддержки, а передвижение усложнено, потому что украинская армия пытается держать под контролем перешеек, который связывает материковую часть Левобережья с Кинбурнской косой.

Таким образом Силы обороны Украины пытаются помешать ВС РФ обстреливать Днепробугский лиман и Очаковскую и Куцурубскую общины Николаевской области.

Начало — 3:21

Напомним, 22 марта Наталия Гуменюк рассказала, что ВСУ атаковали оккупантов на Кинбурнской косе и уничтожили их технику. По ее словам, российские войска потеряли танк, два бронированных автомобиля, склад боеприпасов и два дрона-разведчика, которые выявляли украинские позиции для дальнейших ударов.

14 марта в ОК "Юг" сообщили, что российские войска не могут продвигаться на юге Украины потому что линия фронта проходит через реку Днепр. В тоже время Силы обороны отбрасывают вражескую артиллерию, обеспечивая безопасность правого берега.