"Удар в самое сердце": западные чиновники ответили на обвинения Лаврова в адрес ООН

Глава МИД РФ заявил, что западные страны в "подрывают принцип многосторонности" и обвинил членов ООН в "стратегическом устранении конкурентов".

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В понедельник, 24 апреля, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров выступил на собрании Совета Безопасности ООН, обвинив США и их союзников в том, что они поставили мир на "опасный порог". Некоторые западные представители ООН раскритиковали заявление главы МИД РФ, пишет The Washington Post.

В публикации говорится, что, будучи нынешним председателем Совбеза ООН, РФ созвала совещание на тему "Защита принципов Устава ООН", пытаясь сместить внимание с критики ее вторжения в Украину.

Как отмечают журналисты, Сергей Лавров назвал критику западных официальных лиц касательно российской военной агрессии частью крупного заговора США, направленного на "стратегическое устранение конкурентов".

"Всем понятно, хотя не все об этом говорят. Дело вовсе не в Украине", — сказал Лавров.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд отметила, что российский министр поднял серьезную тему, однако в то же время Кремль сам демонстрирует пренебрежение Уставом ООН.

Дипломат указала на то, что упомянутый документ предусматривает воздержание от угроз силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости любой страны.

"Наш лицемерный организатор сегодня, Россия, вторглась в соседнюю Украину и нанесла удар в самое сердце… всех ценностей, которые нам дороги", — заявила Линда Томас-Гринфилд.

В свою очередь представитель Великобритании Барбара Вудворд раскритиковала заявление Сергея Лаврова об утрате "многосторонности" ООН. Она указала на то, что репутация РФ подорвана, а количество союзников Владимира Путина в войне против Украины можно "пересчитать на пальцах одной руки".

"Мы видели, что российская идея многосторонности означает для будущего мира… невообразимые страдания… тысячи украинцев убиты, миллионы перемещенных лиц, а миллиарды людей по всему миру столкнулись… с отсутствием продовольственной безопасности", — сказала Вудворд.

РФ созвала Совбез ООН: что сказал Лавров

В рамках заседания Совета безопасности ООН на тему "Защита принципов Устава ООН" глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что некоторые страны якобы отошли от целей документа и отказываются проявить "политическую мудрость".

Лавров обвинил западные страны в "подрыве принципа многосторонности" и сравнил нынешнею ситуацию на международной арене с временами "холодной войны".

"Ситуация усугубляется потерей веры в многосторонность, когда финансово-экономическая агрессия Запада разрушает блага глобализации, когда Вашингтон и его союзники отказываются от дипломатии и требуют выяснения отношений "на поле боя", — заявил российский дипломат

Напомним, что 24 апреля 27 послов Европейского Союза осудили действия России в Украине в преддверии председательства РФ в Совете Безопасности и назвали попытки Москвы показать себя защитником Устава ООН "циничными".

Кроме того, 24 апреля появилась информация о том, что дипломаты США и европейских стран готовятся к акции протеста в связи с визитом Сергея Лаврова в Нью-Йорк для председательства на заседании Совета Безопасности ООН.

Мы также писали о том, что 17 апреля, во время визита в Бразилию Сергей Лавров заявил, что Россия якобы заинтересована в том, чтобы завершить войну как можно скорее, а также поблагодарил бразильских коллег за "отличное понимание" ситуации в Украине.