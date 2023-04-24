Дипломаты США и Европы будут бойкотировать Лаврова на заседании совбеза ООН, — NYT

По словам журналистов, глава МИД РФ планирует лично встретиться с Гутерришем, чтобы, вероятно, обсудить возобновление черноморской сделки.

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Дипломаты США и европейских стран готовятся к акции протеста в связи с визитом министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Нью-Йорк для председательства на заседании Совета Безопасности ООН. Об этом пишет издание The New York Times.

По словам журналистов, глава МИД РФ уже прибыл в Нью-Йорк, так как месячное председательство России в Совете подходит к концу. Во время заседания РФ будет оправдываться за военные преступления на рушения, в которых ее обвиняют с момента начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Издание пишет, что Лавров, вероятно, столкнется с резким протестом со стороны американских и европейских членов Совбеза ООН. Предполагается, что США и государства Европы не будут представлены министрами. Вместо них будут присутствовать дипломаты более низкого ранга.

Сообщается, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время мероприятия проинформирует Совет об угрозах, с которыми сталкивается многосторонность во все более поляризованном мире. Он хочет напомнить России, что она нарушила Устав ООН, вторгнувшись в Украину. Также глава МИД РФ планирует лично встретиться с Гутерришем, чтобы, вероятно, обсудить возобновление черноморской сделки.

Напомним, что послы 27 стран выразили возмущение председательством РФ в ООН. Дипломаты также призвали международное сообщество оставаться непоколебимо приверженным обеспечению ответственности виновных за преступления, совершенные в Украине и против нее. Заявление озвучил представитель Европейского Союза ООН Олоф Скоог.

Отметим, что с первого апреля РФ возглавляет Совбез ООН. Эксперты называют это "победой пропаганды Путина", поскольку Москва сможет влиять на повестку дня, выбирая определенные направления в качестве приоритетных или, наоборот, менее важных. Внутрироссийской аудитории же заявят, что РФ стала "полноправным мировым лидером".