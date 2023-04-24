Дипломати США та Європи бойкотуватимуть Лаврова на засіданні радбезу ООН, — NYT

За словами журналістів, глава МЗС РФ планує особисто зустрітися з Гутеррешем, аби, ймовірно, обговорити поновлення чорноморської угоди.

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Дипломати США та європейських країн готуються до акції протесту у зв'язку з візитом міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова до Нью-Йорка для головування на засіданні Ради Безпеки ООН. Про це пише видання The New York Times.

За словами журналістів, глава МЗС РФ вже прибув до Нью-Йорка, оскільки місячне головування Росії в Раді добігає кінця. Під час засідання РФ виправдовуватиметься за воєнні злочини та руйнування, в яких її звинувачують із початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Видання пише, що Лавров, імовірно, зіткнеться з різким протестом із боку американських і європейських членів Ради безпеки ООН. Передбачається, що США й держави Європи не будуть представлені міністрами. Замість них будуть присутні дипломати нижчого рангу.

Повідомляється, що Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш під час заходу проінформує Раду про загрози, з якими стикається багатосторонність у все поляризованішому світі. Він хоче нагадати Росії, що вона порушила Статут ООН, вторгнувшись в Україну. Також глава МЗС РФ планує особисто зустрітися з Гутеррешем, аби, ймовірно, обговорити поновлення чорноморської угоди.

Нагадаємо, що посли 27 країн висловили обурення головуванням РФ в ООН. Дипломати також закликали міжнародне співтовариство залишатися непохитно прихильним до забезпечення відповідальності винних за злочини, скоєні в Україні та проти неї. Заяву озвучив представник Європейського Союзу ООН Олоф Скоог.

Зазначимо, що з першого квітня РФ очолює Раду безпеки ООН. Експерти називають це "перемогою пропаганди Путіна", оскільки Москва зможе впливати на порядок денний, обираючи певні напрямки як пріоритетні або, навпаки, менш важливі. Внутрішньоросійська аудиторія ж заявить, що РФ стала "повноправним світовим лідером".