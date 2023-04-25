"Удар у саме серце": західні чиновники відповіли на звинувачення Лаврова на адресу ООН

Глава МЗС РФ заявив, що західні країни в "підривають принцип багатосторонності" і звинуватив членів ООН у "стратегічному усуненні конкурентів".

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У понеділок, 24 квітня, міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров виступив на зборах Ради Безпеки ООН, звинувативши США та їхніх союзників у тому, що вони поставили світ на "небезпечний поріг". Деякі західні представники ООН розкритикували заяву глави МЗС РФ, пише The Washington Post.

У публікації йдеться про те, що, будучи нинішнім головою Ради безпеки ООН, РФ скликала засідання на тему "Захист принципів Статуту ООН", намагаючись змістити увагу з критики її вторгнення в Україну.

Як зазначають журналісти, Сергій Лавров назвав критику західних офіційних осіб щодо російської військової агресії частиною великої змови США, спрямованої на "стратегічне усунення конкурентів".

"Усім зрозуміло, хоча не всі про це говорять. Справа зовсім не в Україні", — сказав Лавров.

Постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд зазначила, що російський міністр порушив серйозну тему, проте Кремль сам демонструє зневагу до Статуту ООН.

Дипломат зазначила, що згаданий документ передбачає утримання від погроз силою або її застосування проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої країни.

"Наш лицемірний організатор сьогодні, Росія, вторгся в сусідню Україну і завдав удару в саме серце… всіх цінностей, які нам дорогі", — заявила Лінда Томас-Грінфілд.

Своєю чергою представник Великобританії Барбара Вудворд розкритикувала заяву Сергія Лаврова про втрату "багатосторонності" ООН. Вона вказала на те, що репутацію РФ підірвано, а кількість союзників Володимира Путіна у війні проти України можна "перерахувати на пальцях однієї руки".

"Ми бачили, що російська ідея багатосторонності означає для майбутнього світу… неймовірні страждання… тисячі українців убито, мільйони переміщених осіб, а мільярди людей по всьому світу зіткнулися… з відсутністю продовольчої безпеки", — сказала Вудворд.

РФ скликала Радбез ООН: що сказав Лавров

У рамках засідання Ради безпеки ООН на тему "Захист принципів Статуту ООН" глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що деякі країни нібито відійшли від цілей документа та відмовляються виявити "політичну мудрість".

Лавров звинуватив західні країни у "підриві принципу багатосторонності" та порівняв нинішню ситуацію на міжнародній арені з часами "холодної війни".

"Ситуація посилюється втратою віри в багатосторонність, коли фінансово-економічна агресія Заходу руйнує блага глобалізації, коли Вашингтон та його союзники відмовляються від дипломатії та вимагають з'ясування відносин "на полі бою", — заявив російський дипломат.

Нагадаємо, що 24 квітня 27 послів Європейського Союзу засудили дії Росії в Україні напередодні головування РФ у Раді Безпеки та назвали спроби Москви показати себе захисником Статуту ООН "цинічними".

Крім того, 24 квітня з'явилася інформація про те, що дипломати США та європейських країн готуються до акції протесту у зв'язку з візитом Сергія Лаврова до Нью-Йорка для головування на засіданні Ради Безпеки ООН.

Ми також писали про те, що 17 квітня, під час візиту до Бразилії Сергій Лавров заявив, що Росія нібито зацікавлена в тому, щоб завершити війну якнайшвидше, а також подякував бразильським колегам за "відмінне розуміння" ситуації в Україні.