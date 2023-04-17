РФ зацікавлена в тому, щоб завершити війну в Україні якнайшвидше, — Лавров (відео)

Голова МЗС РФ подякував своїм бразильським колегам за "відмінне розуміння" становища в Україні та "бажання зробити свій внесок" у пошук рішень.

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Росія зацікавлена у тому, щоб завершити війну в Україні якнайшвидше. Про це у понеділок, 17 квітня, під час візиту до Бразилії заявив російський міністр закордонних справ Сергій Лавров.

У столиці країни місті Бразилія пресконференція відбулася також за участю голови МЗС Мауро Вієйри.

Лавров подякував своїм бразильським колегам за "відмінне розуміння" становища в Україні і сказав, що Росія вдячна Бразилії за "бажання зробити свій внесок" у пошук рішень.

Очікується, що керівник МЗС РФ проведе зустріч із президентом Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою.

Вієйра, у свою чергу, заявив, що позиція Бразилії полягає в тому, щоб сприяти мирному врегулюванню. Він нагадав про спроби президента Лули, спрямовані на формування групи дружніх країн для посередництва у переговорах між РФ та Україною.

Дипломат також підкреслив позицію своєї країни проти односторонніх санкцій щодо РФ, які, на його думку, негативно впливають на економіку в усьому світі.

Протести проти візиту Лаврова

Проти візиту до латиноамериканської країни російського дипломата та на підтримку України висловлювалися деякі місцеві жителі, які влаштували акцію протесту та демонстрували гасла про Гаагу.

Акція протесту у Бразилії Акція протесту у Бразилії Акція протесту у Бразилії

Київ неодноразово заявляв, що мир буде досягнуто лише в тому випадку, якщо Україна відновить свої кордони, включаючи і Крим.

Минулого тижня під час Конференції з безпеки у Чорному морі голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що мир означає відновлення міжнародно визнаних кордонів України.

Нагадаємо, що голова ГУР Кирило Буданов розповів, хто в РФ здатний ліквідувати Путіна. За його словами, найбільше від санкцій постраждала еліта РФ. Але навіть вони не підтримують повалення голови Кремля.

Нагадаємо, що в Пентагоні очікують інтенсивних боїв в Україні найближчими місяцями. Представники Вашингтона зазначили, що США щоразу доводиться вибирати найбільш підходящу зброю для ЗСУ.