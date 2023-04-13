"Чорне море має стати морем НАТО": Кулеба закликав іноземців виправити "помилки минулого"

Війна в Україні, за словами голови МЗС Дмитра Кулеби, загрожує сусіднім країнам. Посадовець нагадав, як ворожий обстріл спричинив відключення світла у Молдові.

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Чорне море необхідно перетворити на море НАТО. Майбутній саміт НАТО — вдалий час для рішучих кроків у цьому напрямку. Про це заявив на Першій Чорноморській конференції з безпеки Міжнародної Кримської платформи в Бухаресті міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомили у "Інтерфакс-Україна".

"Настав час перетворити Чорне море на те, чим стало Балтійське море — море НАТО. Ця війна довела, що безпека регіону неподільна. Загроза одному — загроза всім", — заявив посадовець.

Голова МЗС підкреслив необхідність створення всеосяжної безпекової мережі для всіх країн у регіоні. Він впевнений, що РФ завжди мала стратегію та діяла в разі сумнівів Заходу.

"Коли рухома страхом обережність зачинила двері НАТО для України та Грузії у 2008 році, РФ швидко відповіла, атакувавши обидві країни. РФ ставала маніяком, але деякі лідери вирішили тоді, що найкраща стратегія, щоб маніяк залишався щасливим. Що передбачає і те, щоб залишити його потенційних жертв беззбройними", — сказав Кулеба.

Майбутній саміт НАТО у Вільнюсі міністр закордонних справ назвав "правильним часом" для виправлення помилок минулого та здійснення рішучих кроків для членства України в альянсі.

"Щоб показати, що двері не тільки відчинені, а і є чіткий план того, коли і як Україна в них зайде", — зазначив він.

Також Кулеба повідомив, що говорив з головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем про участь України у Європейській оборонній ініціативі.

Журналісти "Європейської правди" додали, що міністр згадав наслідки дій країни-агресорки для Молдови та наголосив на ризиках через обстріли ЗС РФ.

"Ракети, запущені Росією по Україні, загрожують сусіднім Польщі, Румунії та Молдові. Російські удари по українській енергосистемі спровокували відключення електроенергії в Молдові", — нагадав посадовець.

Агресію РФ він назвав спільною проблемою. Кулеба заявив, що підтримує інтеграцію систем ППО та ПРО України з системами союзників.

"Я підтримую ідею експертів щодо інтеграції систем протиповітряної та протиракетної оборони України з системами союзників по НАТО в Чорному та Балтійському морях", — зазначив він.

Перемогу України у війні, розв’язаній Росією, Кулеба назвав "перемогою для усіх". За його словами, наблизити її можуть стратегічна витримка та принципові рішення.

Нагадаємо, вчора, 12 квітня, Дмитро Кулеба прокоментував відео з жорстоким вбивством російськими загарбниками військовополоненого. Він заявив, що РФ чинить звірства, яких не бачили ще з часів Другої світової війни.

Раніше, 7 квітня, міністр закордонних справ проаналізував дані російської пошукової системи "Яндекс", згідно з якими росіяни стали менше цікавитись відпочинком у Криму. Попит на поїздки на окупований півострів знизився більш ніж вдвічі.