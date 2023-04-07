"Насолода добігає кінця": росіян більше не цікавить відпочинок у Криму, – Кулеба

За словами міністра закордонних справ України, порівняно з минулим роком інтерес до відвідування півострова серед громадян РФ знизився майже вдвічі.

Related video

Громадяни Російської Федерації набагато менше цікавляться відпочинком на території Кримського півострова порівняно з попереднім роком. Про це написав глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

Міністр зазначив, що на зниження інтересу росіян до півострова вказують дані російської пошукової системи "Яндекс".

Так, у березні минулого року система отримала 261 тисячу пошукових запитів "відпочинок у Криму". Рік потому йдеться вже про 129 000 запитів. Таким чином, попит на відвідування Криму серед росіян знизився більш ніж у два рази.

"Навіть звичайні росіяни розуміють, що час насолоджуватися вкраденою українською землею добігає кінця", — підсумував Дмитро Кулеба.

Дмитро Кулеба про Крим

За даними заступника голови комітету Держдуми з туризму Тетяни Лобач, відпочинок у Криму перестав цікавити росіян ще торік. За її словами, після підриву Кримського мосту на півострові не було заброньовано жодного готельного номера наступного місяця.

При цьому в Росії різко зріс попит на відпочинок у Дагестані. За словами місцевих туристичних агентів, через різкий наплив туристів у республіці виникли складнощі з бронюванням житла на літо.

Фокус також писав про те, що після низки вибухів у Криму, місцеві колаборанти почали підшукувати собі нерухомість у Туреччині для втечі. Крім того, на півострові впав попит на нерухомість.

Нагадаємо, 7 квітня президент України Володимир Зеленський назвав деокупацію Криму безальтернативним варіантом розвитку подій. Український лідер висловив упевненість у тому, що ЗСУ зможуть звільнити півострів.

Ще ми писали про те, що на думку американського генерала Бена Годжеса, майбутній контрнаступ ЗСУ буде спрямований на звільнення Кримського півострова. Колишній командувач військ США в Європі назвав Крим "вирішальною територією".