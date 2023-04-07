"Наслаждение подходит к концу": россиян больше не интересует отдых в Крыму, – Кулеба

По словам министра иностранных дел Украины, по сравнению с прошлым годом интерес к посещению полуострова среди граждан РФ снизился почти вдвое.

Related video

Граждане Российской Федерации гораздо меньше интересуются отдыхом на территории Крымского полуострова, по сравнению в предыдущим годом. Об этом написал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

Министр указал на то, что на снижение интереса россиян к полуострову указывают данные российской поисковой системы "Яндекс".

Так, в марте прошлого года система получила 261 000 поисковых запросов "отдых в Крыму". Спустя год речь идет уже о 129 000 запросов. Таким образом спрос на посещение Крыма среди россиян снизился более чем в два раза.

"Даже обычные россияне понимают, что время наслаждаться украденной украинской землей подходит к концу", — заключил Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба о Крыме

По данным зампредседателя комитета Госдумы по туризму Татьяны Лобач, отдых в Крыму престал интересовать россиян еще в прошлом году. По ее словам, после подрыва Крымского моста на полуострове не было забронировано ни одного отельного номера на следующий месяц.

При этом в России резко возрос спрос на отдых в Дагестане. По словам местных туристических агентов, из-за резкого наплыва туристов в республике возникли сложности с бронированием жилья на лето.

Фокус также писал о том, что после череды взрывов в Крыму, местные коллаборанты начали подыскивать себе недвижимость в Турции для бегства. Кроме того, на полуострове упал спрос на недвижимость.

Напомним, что 7 апреля президент Украины Владимир Зеленский назвал деоккупацию Крыма безальтернативным вариантом развития событий. Украинский лидер выразил уверенность в том, что ВСУ смогут освободить полуостров.

Еще мы писали о том, что по мнению американского генерала Бена Ходжеса, грядущее контрнаступление ВСУ будет направлено на освобождение Крымского полуострова. Бывший командующий войсками США в Европе назвал Крым "решающей территорией".