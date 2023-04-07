"Нас ждет победа": Зеленский назвал деоккупацию Крыма безальтернативным вариантом для мира

По словам главы государства, освобождение полуострова позволило бы установить правильный порядок в мире, а Кремль осознал бы, что "никому не позволено распространять миром зло".

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что деоккупация Крымского полуострова является безальтернативным вариантом не только для нашей страны, но и для всего мира. Об этом глава государства заявил во время первого Ифтара с участием военнослужащих-мусульман, представителей дипкорпуса и Меджлиса крымскотатарского народа, передает "Укринформ".

По его словам, Крымский полуостров обязательно вернется под контроль Украины и этот сценарий не имеет никаких альтернатив. Все должны это осознавать.

"На земле Крыма сейчас под российским триколором царит зло, унижение, репрессии, убийства, война. Но там, где начался путь зла, именно там нас ждет, я уверен, и победа, победа над этим злом. Деокупация Крыма безальтернативна не только для Украины, а для всего мира. И я уверен в этом", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства также подчеркнул, что освобождение Крыма нужно для того, чтобы установить порядок в мире, который основан на конвенциях и статуте ООН, а не на "криминальных привычках убийц, насильников, и грабителей", которые РФ пытается нормализировать.

Кроме того, по словам Владимира Зеленского, с репрессий в Крыму началась попытка Кремля загнать в рабство не только Украину, но и другие страны мира. Поэтому нужно уважать территориальную целостность и суверенитет всех, как это делает Украина.

"Все остальное может только разжечь жажду России воевать. Пусть же агрессор чувствует на себе, что никому не позволено ломать жизнь народов и обворовывать народы, никому не позволено распространять миром зло, руины", — отметил глава государства.

Напомним, 7 апреля в МИД Украины ответили на предложение Бразилии отдать Крым. Бразильский президент Лула да Силва говорил о невозможности "исполнения всех желаний" Владимира Зеленского. Киев не видит ни одной причины для уступок даже "сантиметра украинской земли".

Также 7 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что решение о возвращении Крымского полуострова должна принимать исключительно Украина и в этом вопросе стоит учитывать желание граждан страны.