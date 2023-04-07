Территориями не торгуем: в МИД Украины ответили на предложение Бразилии отдать Крым

Бразильский президент Лула да Силва говорил о невозможности "исполнения всех желаний" Владимира Зеленского. Киев не видит ни одной причины для уступок даже "сантиметра украинской земли".

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Украина не торгует собственными территориями. Такое заявление сделал 7 апреля пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в ответ на предложение президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы уступить Крым России ради окончания большой войны.

Лула да Силва на встрече с журналистами сказал, что президент РФ Владимир Путин не может захватить Украину и, возможно, "стоит обсудить Крым". Эту идею да Силва хочет обсудить с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине на следующей неделе.

Бразильский канал G1 добавил, что бразильский президент говорил о невозможности "исполнения желаний" Владимира Зеленского.

"Зеленский тоже не может иметь все, что, как ему кажется, он хочет. НАТО не сможет обосноваться на границе (с Россией). Все это вопрос, который мы надо решать переговорами", — отметил он.

"Украина ценит усилия президента Бразилии по поиску решения для прекращения российской агрессии. В то же время должны четко отметить: Украина не торгует своими территориями", — обозначили в МИД позицию Киева.

Николенко акцентировал внимание на отсутствии юридических, политических и моральных причин для уступок "хотя бы сантиметра украинской земли".

Позиция Украины не изменилась — любые посреднические усилия для восстановления мира должны базироваться на уважении суверенитета и полного восстановления территориальной целостности страны по принципам устава ООН.

МИД и администрация президента Бразилии пока не комментировали реакцию украинского ведомства.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля говорил, что решение о деоккупации Крыма должны принимать в Киеве. США обещают поддерживать украинцев и защищать территориальную целостность страны.

Напомним, что бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес 7 апреля назвал цель планируемого контрнаступления украинской армии. Оно будет направлено на освобождение Крыма.

Западные эксперты фиксировали вывоз военной техники на севере Крыма. На данном участке были танки, бронетехника и артиллерия.