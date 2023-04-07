Територіями не торгуємо: у МЗС України відповіли на пропозицію Бразилії віддати Крим

Бразильський президент Лула да Сілва говорив про неможливість "виконання всіх бажань" Володимира Зеленського. Київ не бачить жодної причини для поступок навіть "сантиметра української землі".

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Україна не торгує власними територіями. Таку заяву зробив 7 квітня прес-секретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у відповідь на пропозицію президента Бразилії Луїса Інасіу Лула да Сілви віддати Крим Росії заради закінчення великої війни.

Лула да Сілва на зустрічі з журналістами сказав, що президент РФ Володимир Путін не може захопити Україну і, можливо, "коштує обговорити Крим". Цю ідею Сілва хоче обговорити з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні наступного тижня.

Бразильський канал G1 додав, що бразильський президент говорив про неможливість "виконання бажань" Володимира Зеленського.

"Зеленський теж не може мати все, що, як йому здається, він хоче. НАТО не зможе влаштуватися на кордоні (з Росією). Всі ці питання треба вирішувати переговорами", — зазначив він.

"Україна цінує зусилля президента Бразилії щодо пошуку рішення для припинення російської агресії. Водночас маємо чітко відзначити: Україна не торгує своїми територіями", — позначили в МЗС позицію Києва.

Ніколенко наголосив на відсутності юридичних, політичних та моральних причин для поступок "хоча б сантиметра української землі".

Позиція України не змінилася — будь-які посередницькі зусилля для відновлення миру мають базуватися на повазі до суверенітету та повного відновлення територіальної цілісності країни за принципами статуту ООН.

МЗС та адміністрація президента Бразилії поки що не коментували реакцію українського відомства.

Держсекретар США Ентоні Блінкен 7 квітня говорив, що рішення про деокупацію Криму мають ухвалювати у Києві. США обіцяють підтримувати українців та захищати територіальну цілісність країни.

Нагадаємо, що колишній командувач військ США в Європі Бен Годжес 7 квітня назвав мету планованого контрнаступу української армії. Воно буде спрямоване на визволення Криму.

Західні експерти фіксували вивіз військової техніки на півночі Криму. На цій ділянці були танки, бронетехніка та артилерія.