"Зеленський не може хотіти всього": президент Бразилії запропонував Україні відмовитися від Криму

Світовим лідерам, за словами Лули да Сілва, слід шукати рішення для повернення спокою в регіоні. Політик також має намір особисто обговорити із Сі Цзіньпіном пропозицію про "відмову" від Криму.

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У четвер, 6 квітня, президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва запропонував Україні поступитися Кримським півостровом Росії для того, щоб припинити війну. Слова політика процитувало видання Le Figaro.

"Президент Росії Володимир Путін "не може захопити територію України. Можливо, ми обговоримо Крим. Але те, що він захопив додатково, він має переглянути", — сказав Лула під час зустрічі з журналістами.

За словами президента Бразилії, президент України Володимир Зеленський теж не "може хотіти всього", оскільки світові лідери мають знайти рішення, а "світ потребує спокою".

Пропозиція лідера Бразилії

Оскільки Україна відмовляється вести переговори з Москвою без попереднього виведення російських військ з усієї своєї території, включаючи окупований Росією у 2014 році півострів Крим, лідер Бразилії заявив, що має намір обговорити пропозицію про передачу Криму РФ зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном у Пекіні наступного тижня.

На думку глави Бразилії, він впевнений у шансах на успіх такого проєкту та розраховує на сприяння інших країн, які можуть підключитися до пропозиції після його повернення з Китаю.

За інформацією видання, 17 квітня Лула да Сілва прийматиме у Бразилії міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Головний радник Лули в міжнародних справах Селсо Аморім наприкінці березня вже провів зустріч у Москві з президентом Росії Володимиром Путіним та Сергієм Лавровим.

Нагадаємо, на початку квітня стало відомо, що російське керівництво стурбоване розмовами про можливий початок контрнаступу ЗСУ на Крим, у зв'язку з чим на півострові розпочалося облаштування оборонних позицій.

У середу, 5 квітня, в Офісі президента повідомили, що Крим може повернутися до складу України вже цього року.