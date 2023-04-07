"Зеленский не может хотеть всего": президент Бразилии предложил Украине отказаться от Крыма

Мировым лидерам, по словам Лулы да Силва, нужно искать решение для возвращения спокойствия в регионе. Политик также намерен лично обсудить с Си Цзиньпином предложение об "отказе" от Крыма.

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В четверг, 6 апреля, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, предложил Украине уступить Крымский полуостров России для того, чтобы прекратить войну. Слова политика процитировало издание Le Figaro.

"Президент России Владимир Путин "не может захватить территорию Украины. Возможно, мы обсудим Крым. Но то, что он захватил дополнительно, он должен пересмотреть", — сказал Лула во время встречи с журналистами.

По словам президента Бразилии, президент Украины Владимир Зеленский тоже не "может хотеть всего", поскольку мировые лидеры должны найти решение, а "мир нуждается в спокойствии".

Предложение лидера Бразилии

Поскольку Украина отказывается вести переговоры с Москвой без предварительного вывода российских войск со всей своей территории, включая оккупированный Россией в 2014 году полуостров Крым, лидер Бразилии заявил, что намерен обсудить предложение о передаче Крыма РФ со своим китайским коллегой Си Цзиньпином в Пекине на следующей неделе.

По мнению главы Бразилии, он уверен в шансах на успех такого проекта и рассчитывает на содействие других стран, которые могут подключиться к предложению, после его возвращения из Китая.

По информации издания, 17 апреля Лула да Силва будет принимать в Бразилии министра иностранных дел Сергея Лаврова. Главный советник Лулы по международным делам Селсо Аморим в конце марта провел встречу в Москве с президентом России Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым.

Напомним, в начале апреля стало известно, что российское руководство обеспокоено разговорами о возможном начале контрнаступления ВСУ на Крым, в связи с чем на полуострове началось обустройство оборонительных позиций.

В среду, 5 апреля в Офисе президента сообщили, что Крым может вернуться в состав Украины уже в этом году.