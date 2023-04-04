Россия боится наступления Украины на Крым и укрепляет ключевые линии, — ISW

По данным военных аналитиков, оккупанты обустраивают границу Крыма и Херсонской области. А в Мелитополе в третий раз за 7 дней ВСУ наносили удары из HIMARS, подобное было и перед контрнаступлением в Херсоне.

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Среди российского руководства сохраняется обеспокоенность тем, что Украина может начать контрнаступление и попытаться освободить оккупированный Крым. На полуострове продолжаются оборонительное и логистическое обустройство позиций. Об этом сообщает "Институт исследования войны" в сводке за 3 апреля.

Опубликованные 1 апреля спутниковые снимки показали что россияне строят оборонительные линии в районе ключевых линий коммуникации в Крыму — в районе Армянска, Чонгара, Филатовки, Воронцовки, а также вдоль пляжей Евпатории на западе оккупированного полуострова.

Аналитики ссылаются на публикацию в The Washington Post, в которой идет речь о том, что уже несколько недель в Крыму строятся оборонительные сооружения на фоне сообщений о возможном контрнаступлении Украины, в том числе в районе населенных пунктов в окрестностях Евпатории: Витино, Медведевка, Армянск, Маслово и Новоивановка.

Укрепляется и линия между Херсонской областью и Крымом.

HIMARS как предвестник наступления ВСУ

В третий раз за последние 7 дней украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS железнодорожное депо в оккупированном Мелитополе. Российские источники опасаются, что это может быть предвестником скорого наступления, т.к. перед наступлением в Херсонской области подобное уже было: ударам подвергались тыловые элементы снабжения.

Пробки на Крымском мосту

У оккупационных властей Крыма по-прежнему наблюдаются сложности с ремонтом и восстановлением Крымского моста. На спутниковых снимках за 3 апреля видно, что продолжаются работы по восстановлению железнодорожного сообщения по мосту.

Аналитики упомянули о публикации в издании "Краснодарские известия", которое 1 апреля писало о том, что на автомобильной дороге моста наблюдаются пробки протяженностью до 2 км с обеих сторон, и что связано это с поверками. 128 грузовых автомобилей стояли в очереди на утреннюю переправу через Керченский пролив.

Напомним, что, в сводке ISW за 3 апреля также шла речь о том, что боевики ЧВК "Вагнер" продвигаются в центре Бахмута. Задача наемников, которыми руководит бизнесмен Евгений Пригожин, в том, чтобы установить контроль над центральной частью города и продвинуться на запад к Хромовому.

Западные аналитики считают, что текущие объемы поставок западных танков вынуждают очень эффективно использовать их в будущем контрнаступлении.