Росія боїться наступу України на Крим та зміцнює ключові лінії, — ISW

За даними військових аналітиків, окупанти облаштують кордон Криму та Херсонської області. А у Мелітополі втретє за 7 днів ЗСУ завдавали ударів з HIMARS, подібне було і перед контрнаступом у Херсоні.

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Серед російського керівництва зберігається стурбованість тим, що Україна може розпочати контрнаступ і спробувати звільнити окупований Крим. На півострові продовжуються оборонне та логістичне облаштування позицій. Про це повідомляє "Інститут дослідження війни" у зведенні за 3 квітня.

Опубліковані 1 квітня супутникові знімки показали, що росіяни будують оборонні лінії в районі ключових ліній комунікації в Криму — в районі Вірменська, Чонгара, Філатівки, Воронцовки, а також уздовж пляжів Євпаторії на заході окупованого півострова.

Аналітики посилаються на публікацію в The Washington Post, в якій йдеться про те, що вже кілька тижнів у Криму будуються оборонні споруди на тлі повідомлень про можливий контрнаступ України, в тому числі в районі населених пунктів на околицях Євпаторії: Вітіно, Медведівка, Армянськ, Маслово та Новоіванівка.

Зміцнюється й лінія між Херсонською областю та Кримом.

HIMARS як провісник наступу ЗСУ

Втретє за останні 7 днів українські війська обстріляли із РСЗВ HIMARS залізничне депо в окупованому Мелітополі. Російські джерела побоюються, що це може бути сигналом контрнаступу, т.я. перед деокупацією на Херсонщині подібне вже було: ударів зазнавали тилові елементи постачання.

Затори на Кримському мості

В окупаційній владі Криму, як і раніше, спостерігаються складнощі з ремонтом та відновленням Кримського мосту. На супутникових знімках за 3 квітня видно, що продовжуються роботи з відновлення залізничного сполучення мостом.

Аналітики згадали про публікацію у виданні "Краснодарські вісті", яке 1 квітня писало про те, що на автомобільній дорозі мосту спостерігаються пробки довжиною до 2 км з обох боків, і що пов'язано це з перевірками. 128 вантажних автомобілів стояли в черзі на ранкову переправу через Керченську протоку.

Нагадаємо, що у зведенні ISW за 3 квітня також йшлося про те, що бойовики ПВК "Вагнер" просуваються в центрі Бахмута. Завдання найманців, якими керує бізнесмен Євген Пригожин, у тому, щоб встановити контроль над центральною частиною міста та просунутися на захід до Хромового.

Західні аналітики вважають, що поточні обсяги постачання західних танків змушують дуже ефективно використовувати їх у майбутньому контрнаступі.