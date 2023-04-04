"Священна корова Путіна": РФ збудувала в Криму мережу укріплень для оборони від ЗСУ, — ЗМІ (фото)

За словами журналістів, укріплення збудовано біля населених пунктів Медведівка, Вітине. Уздовж берегової лінії Чорного моря встановили протитанкові надлоби, вирили рови та окопи, а також пригнали артилерійські установки.

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Росія в Криму, який був окупований ще у 2014 році, збудувала велику мережу укріплень, щоб оборонятися від контрнаступу ЗСУ. Про це 3 квітня повідомило видання The Washington Post, показавши супутникові знімки від компанії Maxar.

Повідомляється, що укріплення зведено біля населених пунктів Медведівка, Вітине, а також в інших частинах півострова. Щобільше, вздовж берегової лінії Чорного моря встановили протитанкові надлоби, вирили рови та окопи, а також пригнали артилерійські установки. Довжина окопів може сягати 900 метрів.

Російські окупанти будують у Криму фортифікаційні споруди

Російський воєнний аналітик Ян Матвєєв заявив, що ЗС РФ розуміє, що незабаром Крим доведеться обороняти. За словами журналістів, Росія використовує для будівництва оборонних споруд траншеєкопач радянських часів БТМ-3, а також живу силу.

Видання пише, що Крим з'єднаний з материковою Україною вузьким болотистим проходом, який може зупинити просування ЗСУ, якщо вони вирішать рухатися вглиб півострова. Однак його близькість до лінії фронту може виявитися небезпечною для російських окупантів, оскільки їхні бази прострілюватимуться.

"Для Путіна Крим — просто священна корова. Якщо щось трапиться, на цю лінію оборони буде негайно відправлено військо", — сказав Матвєєв журналістам.

Як розповів колишній інженер армії США Стів Даннер, знадобиться значний час, зусилля та обладнання, щоб прорвати північні укріплення Криму в чоло.

"Росіяни дуже добре готують оборонні позиції", — сказав він.

На думку колишнього командувача армії США в Європі Бена Годжеса, якщо Україна не поверне собі Крим, її економіка залишиться вразливою. Наприклад, Росія може використати кримські порти, наприклад, для блокування українських суден.

"Україна ніколи не буде в безпеці й не зможе відновити свою економіку, поки Росія окупує Крим, тому що вона блокує доступ до Азовського моря і тому, що Чорноморський флот може домінувати над узбережжям Чорного моря та портами України", — заявив Годжес.

Нагадаємо, що раніше генерал США розповів про значення контрнаступу ЗСУ для України. За словами генерала Джонатана Світа, Путін та його оточення розуміють лише сміливі та агресивні дії. ЗСУ, радше за все, наступатимуть на кількох напрямках, щоб вивести російські війська з рівноваги.