"Найважливіша битва": генерал США розповів про значення контрнаступу ЗСУ для України

За словами генерала Джонатана Світа, Путін та його оточення розуміють лише сміливі та агресивні дії. ЗСУ, швидше за все, наступатимуть на кількох напрямках, щоб вивести російські війська з рівноваги.

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Майбутній контрнаступ України буде однією з найважливіших битв, які можуть визначити результат війни. Битву можна порівняти з висадженням сил союзників у Нормандії під час Другої світової війни. Такого висновку дійшли американський генерал Джонатан Світ і економіст Марк Тот у статті для Kyiv Post.

На думку експертів, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та його генерали правильно зробили, що не стали сидіти склавши руки під час російського наступу на сході України. Під час битви за Бахмут командири Сил оборони продовжували нарощувати міць і навчати нових військовослужбовців. Їхні дії можна порівняти за масштабами з тими, які доводилося робити командирам під час Другої світової війни.

"Мета Києва однозначна: відновити територіальну цілісність та забезпечити мир у країні на умовах Зеленського. Для цього двома найбільш важливими цілями будь-якого контрнаступу будуть Бахмут та Крим", — йдеться у статті.

Той і Світ вважають, що президент України Володимир Зеленський не сприймає тих червоних ліній, які "малює" голова Кремля Володимир Путін. Йдеться насамперед про півострів Крим. Однак також ЗСУ можуть розпочати контрнаступ на Донбасі.

Експерти вважають, що Зеленському доведеться показати себе як сильного лідера, котрий зможе надихнути війська на просування. Вони впевнені, що він правильно робить, відвідуючи Бахмут.

Той і Світ наголосили, що ЗСУ, швидше за все, наступатимуть на кількох напрямках, щоб вивести російські війська з рівноваги. За їхніми словами, Путін та його оточення розуміють лише сміливі та агресивні дії. Саме для них і настав час.

День висадки у Нормандії

Сили США, Великобританії, Канади та інших країн-союзників 6 червня 1944 року провели морську десантну операцію на північному заході Франції проти німецьких військ. В операції взяли участь понад 150 тисяч людей.

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли, скільки бойової авіації є у Києва. Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат зауважив, що передача застарілих винищувачів має стати знаком для західних союзників про те, що настав час переходити до наступного кроку допомоги ЗСУ.

Також повідомлялося, що у Генштабі ЗСУ заявили, що Росія готується до евакуації з окупованої Херсонської області. За інформацією українських військових, окупанти почали складати списки на евакуацію до анексованого Криму. Також відомо, що насамперед вони хочуть вивозити жінок та дітей.