"Історичний крок": у ПС ЗСУ розповіли, скільки бойової авіації має Київ (відео)

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зауважив, що передача застарілих винищувачів має стати знаком для західних союзників про те, що настав час переходити до наступного кроку допомоги ЗСУ.

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Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, скільки винищувачів уже передали Україні західні союзники. На це питання він відповів в ефірі телеканалу "Київ" у понеділок, 3 квітня.

За його словами, сьогодні в резервах Збройних сил України є одразу п'ять бригад винищувачів Су-27 та МiГ-29, які вдалося отримати завдяки допомозі від західних партнерів Києва.

"Це історичний крок — передача Україні таких видів озброєння. Ми маємо три бригади таких літаків сьогодні. Є п'ять бригад винищувачів: дві бригади Су-27 і три — МiГ-29. Це старі радянські винищувачі четвертого покоління, які морально та фізично застаріли", — сказав Юрій Гнат.

Але при цьому, незважаючи на їхні можливості, передача цього озброєння є позитивним знаком для інших країн, які все ще не визначилися з рішенням.

"Це знак для інших, що потрібно робити другий і третій крок. Що передбачають наступні кроки? Передачу сучасних передових авіаційних платформ", — наголосив речник ПС ЗСУ.

Постачання авіації від західних союзників: що відомо

3 квітня у канцелярії президента Польщі Анджея Дуди заявили, що Україна вже отримала перші польські винищувачі МіГ-29. Марцин Пшидач зазначає, що процес передачі завершено, проте між лідерами двох країн найближчим часом готуються переговори щодо подальшої підтримки ЗСУ, включаючи авіацію. Загалом ВС Польщі має 28 винищувачів МіГ-29, однак у них немає радарів. Ще 15 літаків пройшли модернізацію кілька років тому.

30 березня повідомлялося, що перші словацькі винищувачі МіГ-29SA вже захищають небо над Харковом. Під час виступу у словацькому парламенті заступник голови ВРУ Олена Кондратюкова заявила, що літаки вже виконують бойові завдання. Україна отримала 4 із 13 МіГ-29.

31 березня Юрій Ігнат зазначав, що Україна в перспективі отримає літаки 5-го покоління, однак перед цим має пройти перехідний період. Зокрема, мова пішла про американські літаки F-35 Lightning II.