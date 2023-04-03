Україна вже отримала перші польські винищувачі МіГ-29, – канцелярія президента Дуди
За словами Марціна Пшидача, на зустрічі президентів Анджея Дуди та Володимира Зеленського будуть обговорювати подальшу підтримку України.
Керівник Офісу Президента Польщі з міжнародної політики Марцін Пшидач заявив, що перші літаки МіГ-29 вже передали Україні. Про це повідомляє Rzeczpospolita.
Окрім анонсу приїзду українського президента Володимира Зеленського в Польщу, Пшидач повідомив про передавання винищувачів Повітряним силам України. У процесі переговорів між лідерами двох країн будуть обговорювати подальшу підтримку української армії.
"Кілька МіГів вже відвантажено, за моєю інформацією, що стосується передавання першої частини, цей процес уже завершено. Звісно, буде розмова про подальшу підтримку", — повідомив Пшидач.
На озброєнні польської армії є вже 28 винищувачів МіГ-29, з яких 6 знаходяться в учбово-бойовій версії МіГ-29УБ, однак в них немає радарів. Також є 15 МіГ-29, які пройшли модернізацію під час робіт у 2011-2014 роках. Літаки отримали оновлену навігаційну апаратуру, бортовий компʼютер і дисплеї. За своїми можливостями МіГ-29 схожий на словацькі МіГ-29AS.
Нагадаємо, 30 березня ЗМІ повідомляли, що перші словацькі винищувачі МіГ-29 вже захищають небо над Харковом.
Також в Повітряних силах заявили, що винищувачі МіГ-29 програє російському Су-30 через різницю в технологіях.