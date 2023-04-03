Україна вже отримала перші польські винищувачі МіГ-29, – канцелярія президента Дуди

За словами Марціна Пшидача, на зустрічі президентів Анджея Дуди та Володимира Зеленського будуть обговорювати подальшу підтримку України.

Related video

Керівник Офісу Президента Польщі з міжнародної політики Марцін Пшидач заявив, що перші літаки МіГ-29 вже передали Україні. Про це повідомляє Rzeczpospolita.

Окрім анонсу приїзду українського президента Володимира Зеленського в Польщу, Пшидач повідомив про передавання винищувачів Повітряним силам України. У процесі переговорів між лідерами двох країн будуть обговорювати подальшу підтримку української армії.

"Кілька МіГів вже відвантажено, за моєю інформацією, що стосується передавання першої частини, цей процес уже завершено. Звісно, ​​буде розмова про подальшу підтримку", — повідомив Пшидач.

На озброєнні польської армії є вже 28 винищувачів МіГ-29, з яких 6 знаходяться в учбово-бойовій версії МіГ-29УБ, однак в них немає радарів. Також є 15 МіГ-29, які пройшли модернізацію під час робіт у 2011-2014 роках. Літаки отримали оновлену навігаційну апаратуру, бортовий компʼютер і дисплеї. За своїми можливостями МіГ-29 схожий на словацькі МіГ-29AS.

Нагадаємо, 30 березня ЗМІ повідомляли, що перші словацькі винищувачі МіГ-29 вже захищають небо над Харковом.

Також в Повітряних силах заявили, що винищувачі МіГ-29 програє російському Су-30 через різницю в технологіях.