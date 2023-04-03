Украина уже получила первые польские истребители МиГ-29, – канцелярия президента Дуды

По словам Марцина Пшидача, на встрече президентов Анджея Дуды и Владимира Зеленского будут обсуждать дальнейшую поддержку Украины.

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Глава Офиса Президента Польши по международной политике Марцин Пшидач заявил, что первые самолеты МиГ-29 уже передали Украине. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Помимо анонса приезда украинского президента Владимира Зеленского в Польшу, Пшидач сообщил о передаче истребителей Воздушным силам Украины. В ходе переговоров между лидерами двух стран будут обсуждаться дальнейшая поддержка украинской армии.

"Несколько МиГив уже отгружено, по моей информации, что касается передачи первой части, этот процесс уже завершен. Конечно, будет разговор о дальнейшей поддержке", – сообщил Пшидач.

На вооружении польской армии уже 28 истребителей МиГ-29, из которых 6 находятся в учебно-боевой версии МиГ-29УБ, однако у них нет радаров. Также есть 15 МиГ-29, прошедших модернизацию во время работ в 2011-2014 годах. Самолеты получили обновленную навигационную аппаратуру, бортовой компьютер и дисплеи. По своим возможностям МиГ-29 похож на словацкие МиГ-29AS.

Напомним, 30 марта СМИ сообщали, что первые словацкие истребители МиГ-29 уже защищают небо над Харьковом.

Также в Воздушных силах заявили, что истребители МиГ-29 проигрывают российскому Су-30 из-за разницы в технологиях.