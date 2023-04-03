"Исторический шаг": в ВС ВСУ рассказали, сколько боевой авиации есть у Киева (видео)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат подметил, что передача устаревших истребителей должна стать знаком для западных союзников о том, что пора переходить к следующему шагу помощи ВСУ.

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Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, сколько истребителей уже передали Украине западные союзники. На этот вопрос он ответил в эфире телеканала "Киев" в понедельник, 3 апреля.

По его словам, сегодня в резервах Вооруженных сил Украины есть сразу пять бригад истребителей Су-27 и МиГ-29, которые удалось заполучить благодаря помощи от западных партнеров Киева.

"Это исторический шаг — передача Украине таких видов вооружения. Мы имеем три бригады таких самолетов сегодня. Есть пять бригад истребителей: две бригады Су-27 и три — МиГ-29. Это старые советские истребители четвертого поколения, морально и физически устаревшие", — сказал Юрий Игнат.

Но при этом, несмотря на их возможности, передача этого типа вооружения, является позитивным знаком для других стран, которые все еще не определились с решением.

"Это знак для других, что нужно делать второй и третий шаг. Что предполагают следующие шаги? Передачу современных передовых авиационных платформ", — подчеркнул спикер ВС ВСУ.

Поставки авиации от западных союзников: что известно

3 апреля в канцелярии президента Польши Анджея Дуды заявили, что Украина уже получила первые польские истребители МиГ-29. Марцин Пшидач отмечает, что процесс передачи завершен, однако между лидерами двух стран в ближайшее время готовятся переговоры о дальнейшей поддержке ВСУ, включая и авиацию. Всего у ВС Польши есть 28 истребителей МиГ-29, однако у них нет радаров. Еще 15 самолетов прошли модернизацию несколько лет назад.

30 марта сообщалось, что первые словацкие истребители МиГ-29SA уже защищают небо над Харьковом. Во время выступления в словацком парламенте замглавы ВРУ Елена Кондратюкова заявила, что самолеты уже выполняют боевые задания. Украина получила 4 из 13 МиГ-29.

31 марта Юрий Игнат отмечал, что Украина в перспективе получит самолеты 5-го поколения, однако, перед этим должен пройти переходной период. В частности речь пошла про американские самолеты F-35 Lightning II.