"Почему бы и не F-35": Украина в перспективе получит самолеты 5-го поколения, — Игнат

По мнению спикера Воздушных сил ВСУ, Украина однозначно получит боевую авиацию западного образца. Но перед тем, как получить новейшие истребители, должен пройти переходной период.

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Украина нуждается в сильной военной авиации, без которой не одержать желаемой победы, поэтому однозначно украинские вооруженные силы получат западные самолеты 4-го поколения. Но в перспективе Украина может получить истребители 5-го поколения, такие как американские F-35 Lightning II. Такое мнение высказал представитель Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона 31 марта.

Он обратил внимание на официальные заявления западных союзников относительно поставок боевой авиации Украине. Полковник отметил, что заявления Пентагона, возможно, стоит рассматривать с точки зрения текущих неотложных потребностей украинской армии в тех или иных видах вооружения, но вопрос с авиацией будет решен.

"Вопрос с поставками авиации чрезвычайно сложный, однако вопрос не стоит так, что она не будет предоставлена. Да, самолеты будут поставляться — Украина будет с западными истребителями однозначно. Я бы сказал не только четвертого поколения. Почему мы не можем иметь пятое поколение…", — рассуждает Игнат.

По его словам, в долгосрочной перспективе Воздушные силы Украины могут быть вооружены новейшими истребителями F-35, но пока будет переходной период. Точно так, как в европейские государства сейчас проводят замену F-16 на более современные образцы, пояснил полковник.

"Почему бы не F-35 в дальнейшей перспективе? Понятно, должен быть переходной период. Страны НАТО даже заменяют самолеты F-16 на более современные модели. И мы, находясь на правом фланге НАТО, должны иметь сильную авиацию и сильную противовоздушную оборону", — подытожил Игнат.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин 28 марта заявил, что если вопрос с истребителями для ВВС ВСУ решится, то на их доставку понадобится 18 месяцев. По его словам, союзники сейчас должны сосредоточиться на обеспечении Украины системами ПВО, боеприпасами и бронетехникой.

Обозреватели Defense News сообщили, что до того как в 2022 году произошла авария самолета F-35 на аэродроме в Техасе, у одного из самолетов отказал двигатель во время испытаний. Позже специалисты обнаружили проблемы с двигателями F135, которые во время работы аномально вибрировали.