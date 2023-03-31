"Чому б і не F-35": Україна в перспективі отримає літаки 5-го покоління, — Ігнат

На думку речника Повітряних сил ЗСУ, Україна однозначно отримає бойову авіацію західного зразка. Але перед тим, як отримати нові винищувачі, повинен пройти перехідний період.

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Україна потребує сильної військової авіації, без якої не здобути бажану перемогу, тому однозначно українські збройні сили отримають західні літаки 4-го покоління. Але в перспективі Україна може отримати винищувачі 5-го покоління, як-от американські F-35 Lightning II. Таку думку висловив представник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Гнат в ефірі телемарафону 31 березня.

Він звернув увагу на офіційні заяви західних союзників щодо постачання бойової авіації Україні. Полковник зазначив, що заяви Пентагону, можливо, варто розглядати з погляду поточних невідкладних потреб української армії щодо тих чи інших видів озброєння, але питання з авіацією буде вирішено.

"Питання з постачаннями авіації надзвичайно складне, але ж питання не стоїть так, що вони не будуть постачатися. Так, вони будуть постачатися — Україна буде із західними винищувачами однозначно. Я сказав би не лише четвертого покоління. Чому ми не можемо мати і п'яте покоління…" — міркує Гнат.

За його словами, у довгостроковій перспективі Повітряні сили України можуть бути озброєні новітніми винищувачами F-35, але поки що буде перехідний період. Так, як у європейських державах зараз проводять заміну F-16 на більш сучасні зразки, пояснив полковник.

"Чому б не F-35 у подальшій перспективі? Зрозуміло, повинен бути перехідний період. Країни НАТО навіть замінюють деякі літаки F-16 на більш сучасні моделі. І ми, знаходячись на правому фланзі НАТО, повинні мати сильну авіацію та сильну протиповітряну оборону", — підсумував Ігнат.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін 28 березня заявив, що якщо питання з винищувачами для ВПС ЗСУ вирішиться, то на їх доставку знадобиться 18 місяців. За його словами, союзники зараз мають зосередитись на забезпеченні України системами ППО, боєприпасами та бронетехнікою.

Оглядачі Defense News повідомили, що до того, як у 2022 році сталася аварія літака F-35 на аеродромі в Техасі, в одному з літаків відмовив двигун під час випробувань. Пізніше фахівці виявили проблеми із двигунами F135, які під час роботи аномально вібрували.