"Самая важная битва": генерал США рассказал о значении контрнаступления ВСУ для Украины

По словам генерала Джонатана Свита, Путин и его окружение понимают только смелые и агрессивные действия. ВСУ, скорее всего, будут наступать на нескольких направлениях, чтобы вывести российские войска из равновесия.

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Будущее контрнаступление Украины будет одной из важнейших битв, которая может определить исход войны. Битву можно сравнить с высадкой сил союзников в Нормандии во время второй мировой войны. К такому выводу пришли американский генерал Джонатан Свит и экономист Марк Тот в статье для Kyiv Post.

По мнению экспертов, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и его генералы правильно сделали, что не стали сидеть сложа руки во время российского наступления на востоке Украины. Во время битвы за Бахмут, командиры Сил обороны продолжали наращивать мощь и обучать новых военнослужащих. Их действия сравнимы по масштабам с теми, которые приходилось предпринимать командирам во время Второй мировой войны.

"Цель Киева однозначна: восстановить территориальную целостность и обеспечить мир в стране на условиях Зеленского. Для этого двумя наиболее важными целями любого контрнаступления будут Бахмут и Крым", — говорится в статье.

Тот и Свит считают, что президент Украины Владимир Зеленский не приемлет тех красных линий, которые "рисует" глава Кремля Владимир Путин. Речь идет в первую очередь о полуострове Крым. Однако также ВСУ могут начать контрнаступление на Донбассе.

Эксперты считают, что Зеленскому придется показать себя как сильного лидера, который сможет вдохновить войска на продвижение. Они уверены, что он правильно делает, посещая Бахмут.

Тот и Свит подчеркнули, что ВСУ, скорее всего, будут наступать на нескольких направлениях, чтобы вывести российские войска из равновесия. По их словам, Путин и его окружение понимают только смелые и агрессивные действия. Именно для них и настало время.

День высадки в Нормандии

Силы США, Великобритании, Канады и других стран-союзников 6 июня 1944-го года провели морскую десантную операцию на северо-западе Франции против немецких войск. В операции приняли участие более 150 тысяч человек.

Напомним, что в ВСУ рассказали, сколько боевой авиации есть у Киева. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат подметил, что передача устаревших истребителей должна стать знаком для западных союзников о том, что пора переходить к следующему шагу помощи ВСУ.

Также сообщалось, что в Генштабе ВСУ заявили, что Россия готовиться к эвакуации с оккупированной Херсонской области. По информации украинских военных, оккупанты начали составлять списки на эвакуацию в аннексированный Крым. Также известно, что в первую очередь они хотят вывозить женщин и детей.