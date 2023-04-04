"Священная корова Путина": РФ построила в Крыму сеть укреплений для обороны от ВСУ, — СМИ (фото)

По словам журналистов, укрепления построены у населенных пунктов Медведевка, Витино. Вдоль береговой линии Черного моря установили противотанковые надлобы, вырыли рвы и окопы, а также пригнали артиллерийские установки.

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Россия в Крыму, который был оккупирован еще в 2014 году, построила большую сеть укреплений, чтобы обороняться от контрнаступления ВСУ. Об этом 3 апреля сообщило издание The Washington Post, показав спутниковые снимки от компании Maxar.

Сообщается, что укрепления возведены у населенных пунктов Медведевка, Витино, а также в других частях полуострова. Более того, вдоль береговой линии Черного моря установили противотанковые надлобы, вырыли рвы и окопы, а также пригнали артиллерийские установки. Длина окопов может достигать 900 метров.

Российские оккупанты строят в Крыму фортификационные сооружения

Российский военный аналитик Ян Матвеев заявил, что ВС РФ понимают, что в скором времени Крым придется оборонять. По словам журналистов, Россия использует для постройки оборонительных сооружений траншеекопатель советских времен БТМ-3, а также живую силу.

Издание пишет, что Крым соединен с материковой Украиной узким болотистым проходом, который может остановить продвижение ВСУ, если они решат двигаться вглубь полуострова. Однако его близость к линии фронта может оказаться опасной для российских оккупантов, так как их базы будут простреливаться.

"Для Путина Крым — просто священная корова. Если что-то случится, на эту линию обороны будут немедленно отправлены войска", — сказал Матвеев журналистам.

Как рассказал бывший инженер армии США Стив Даннер, потребуется значительное время, усилия и оборудование, чтобы прорвать северные укрепления Крыма в лоб.

"Россияне очень хорошо готовят оборонительные позиции", — сказал он.

По мнению бывшего командующего армией США в Европе Бена Ходжеса, если Украина не вернет себе Крым, ее экономика останется уязвимой. К примеру, Россия может использовать крымские порты, например, для блокирования украинских судов.

"Украина никогда не будет в безопасности и не сможет восстановить свою экономику, пока Россия оккупирует Крым, потому что она блокирует доступ к Азовскому морю и потому что Черноморский флот может доминировать над побережьем Черного моря и портами Украины", — заявил Ходжес.

Напомним, что ранее генерал США рассказал о значении контрнаступления ВСУ для Украины. По словам генерала Джонатана Свита, Путин и его окружение понимают только смелые и агрессивные действия. ВСУ, скорее всего, будут наступать на нескольких направлениях, чтобы вывести российские войска из равновесия.