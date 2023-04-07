"Нас чекає перемога": Зеленський назвав деокупацію Криму безальтернативним варіантом для свiту

За словами глави держави, звільнення півострова дозволило б встановити правильний порядок у світі, а Кремль усвідомив би, що "нікому не дозволено поширювати зло".

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Президент України Володимир Зеленський вважає, що деокупація Кримського півострова є безальтернативним варіантом не лише для нашої країни, а й усього світу. Про це глава держави заявив під час першого Іфтара за участю воєннослужбовців-мусульман, представників дипкорпусу та Меджлісу кримськотатарського народу, передає "Укрінформ".

За його словами, Кримський півострів обов'язково повернеться під контроль України, і цей сценарій не має жодних альтернатив. Усі мають це усвідомлювати.

"На землях Криму зараз під російським триколором панує зло, приниження, репресії, вбивства, війна. Але там, де почався шлях зла, саме там на нас чекає, я впевнений, і перемога, перемога над цим злом. Деокупація Криму безальтернативна не лише для України, а для всього світу. І я впевнений у цьому", — наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави також підкреслив, що звільнення Криму потрібно для того, щоб встановити порядок у світі, який ґрунтується на конвенціях та статуті ООН, а не на "кримінальних звичках убивць, ґвалтівників та грабіжників", які РФ намагається нормалізувати.

Крім того, за словами Володимира Зеленського, з репресій у Криму розпочалася спроба Кремля загнати у рабство не лише Україну, а й інші країни світу. Тому треба поважати територіальну цілісність та суверенітет усіх, як це робить Україна.

"Все інше може тільки розпалити спрагу Росії воювати. Нехай агресор відчуває на собі, що нікому не дозволено ламати життя народів і обкрадати народи, нікому не дозволено поширювати світом зло, руїни", — зазначив глава держави.

Нагадаємо, 7 квітня в МЗС України відповіли на пропозицію Бразилії віддати Крим. Бразильський президент Лула да Сілва говорив про неможливість "виконання всіх бажань" Володимира Зеленського. Київ не бачить жодної причини для поступок навіть "сантиметра української землі".

Також 7 квітня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що рішення про повернення Кримського півострова має ухвалювати виключно Україна, і в цьому питанні варто враховувати бажання громадян країни.