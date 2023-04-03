Жители Крыма подбирают недвижимость в Турции для бегства с полуострова

Местные власти Крыма начали обсуждать с населением возможные пути эвакуации с полуострова.

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Это произошло после серии взрывов, в том числе в Джанкое. Об этом в комментарии Фокусу сказал председатель правления Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев.

"В результате люди уже на бытовом уровне начинают размышлять, как они будут эвакуироваться: автобусом, поездом, автомобилем. Квартиры сейчас в Крыму мало кто покупает. В отличие от третьих стран — по нашей информации, состоятельные крымские коллаборанты начинают активно покупать жилье и недвижимость в Турции", — добавляет Бариев.

Он утверждает, что известны факты, когда представители так называемых местных властей ходят по домам и собирают информацию: сколько в общей сложности проживает людей, сколько из них совершеннолетних, пожилых, имеет ли семья транспортное средство.

Более детально читайте в статье Фокуса "На чемоданах. Чем живет Крым в ожидании украинского контрнаступления".

Напомним, в России с 2021 года действует норма о принудительной эвакуации – предусмотрен обязательный выезд гражданского населения с территорий, где существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации или из зоны чрезвычайной ситуации при получении информации о проведении эвакуационных мероприятий. Именно этой нормой россияне уже пользовались в Херсонской области, когда там объявили эвакуацию при отступлении с правого берега.

Как сообщалось ранее, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявлял, что процесс выезда с территории временно оккупированного Крыма очень активно проходит на уровне российского руководства, командования, оккупационного военного корпуса и так называемой "администрации". Они продают недвижимость на полуострове и увозят оттуда семьи.

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