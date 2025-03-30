Старую церковь с алтарем и колоколом переоборудовали в дом и выставили ​​на продажу (фото)

Старая церковь, переоборудованная в дом с четырьмя спальнями, была выставлена ​​на продажу за 400 000 фунтов стерлингов, то есть примерно за 21,5 млн гривен.

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О таком необычном лоте рассказывает британское агентство недвижимости Monopoly.

В доме 1894 года постройки сохранились витражи, алтарь и кафедра, оставшиеся с тех времен, когда здание было объектом культа. В нем есть две ванные комнаты и зона открытой планировки, включающую гостиную, столовую и кухню, а также гардеробную.

Также к объекту прилагается просторный сад с огородом и погреб.

"Этот объект недвижимости, являющийся памятником архитектуры II категории, может похвастаться впечатляющим набором оригинальных особенностей, включая изысканные витражи, подлинный алтарь, кафедру, купель, оригинальный колокол с веревкой, что придает ему уникальный характер и очарование", — говорится в объявлении.

Дом, как утверждается, идеально подходит для тех, кто ищет необычное жилое пространство, так как в нем гармонично сочетаются историческая элегантность и современный комфорт.

Объект недвижимости, который изначально был церковью Святого Петра, находится в селе Бринтег, примерно в 2 милях от центра города Рексем, Северный Уэльс.

Перед домом имеется подъездная дорога и парковка.

Напомним, в Южном Уэльсе выставили на продажу женский монастырь Святой Терезы с 27 спальными местами, ранее использовавшийся как дом престарелых. Он расположен в престижном жилом районе, с выдающимися видами на местную гавань и пляж.

Также Фокус писал, что в центре Лондона за 300 тыс. фунтов стерлингов можно купить парковочное место для автомобиля. И это больше средней стоимости дома на рынке недвижимости Великобритании.