Стару церкву з вівтарем і дзвоном переобладнали на будинок і виставили на продаж (фото)

Стару церкву, переобладнану в будинок із чотирма спальнями, було виставлено на продаж за 400 000 фунтів стерлінгів, тобто приблизно за 21,5 млн гривень.

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Про такий незвичайний лот розповідає британське агентство нерухомості Monopoly.

У будинку 1894 року побудови збереглися вітражі, вівтар і кафедра, що залишилися з тих часів, коли будівля була об'єктом культу. У ньому є дві ванні кімнати і зона відкритого планування, що включає вітальню, їдальню і кухню, а також гардеробну.

Також до об'єкта додається просторий сад з городом і льох.

"Цей об'єкт нерухомості, що є пам'яткою архітектури II категорії, може похвалитися вражаючим набором оригінальних особливостей, включно з вишуканими вітражами, справжнім вівтарем, катедрою, купіллю, оригінальним дзвоном із мотузкою, що надає йому унікального характеру та чарівності", — йдеться в оголошенні.

Будинок, як стверджується, ідеально підходить для тих, хто шукає незвичайний житловий простір, оскільки в ньому гармонійно поєднуються історична елегантність і сучасний комфорт.

Об'єкт нерухомості, який спочатку був церквою Святого Петра, розташований у селі Брінтег, приблизно за 2 милі від центру міста Рексем, Північний Уельс.

Перед будинком є під'їзна дорога і парковка.

Нагадаємо, у Південному Вельсі виставили на продаж жіночий монастир Святої Терези з 27 спальними місцями, який раніше використовували як будинок для літніх людей. Він розташований у престижному житловому районі, з чудовими краєвидами на місцеву гавань і пляж.

Також Фокус писав, що в центрі Лондона за 300 тис. фунтів стерлінгів можна купити паркувальне місце для автомобіля. І це більше за середню вартість будинку на ринку нерухомості Великої Британії.