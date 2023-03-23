"Пока есть возможность": в ГУР призвали коллаборантов уже сейчас выезжать из Крыма

По словам представителя разведки Андрея Юсова, оккупационные "власти" пытаются успокоить общество заученными фразами, а сами начинают продавать недвижимость и вывозить детей с полуострова.

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Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины дал новый совет жителям Крыма, которые продолжают работать на Российскую Федерацию. Об этом в эфире телемарафона заговорил Андрей Юсов в среду, 22 марта.

Представитель разведки уверен, что в ближайшее время всем тем, кто работает с Российской Федерацией и желает остаться ее частью — лучше покинуть территорию временного полуострова. Именно так он ответил на вопрос о "загадочных взрывах". Но, при этом, всю ответственность за происходящее несет на себе оккупационная "власть".

"И для того, чтобы там был мир и порядок, полуостров необходимо деоккупировать и вернуть туда законную украинскую власть. Собственно, вернуть Крым в родную украинскую гавань, что обязательно и произойдет в ближайшее время. Поэтому всем тем, кто работает на Россию, действительно, в ближайшее время лучше покинуть территорию украинского Крыма", – говорит Андрей Юсов.

ГУР МО прекрасно также известно, что многие начали действительно покидать полуостров. В частности речь идет о российском "руководстве", командовании, а также сотрудниках "администрации". Они выставляют на продажу свои дома и думают, как начать жизнь с семьей заново.

"Но другим – рядовому составу – говорят о том, что "не переживайте, все спокойно, все под контролем". Но это уже как мем "спецоперация так называемая идет по плану". Но свои семьи вывозят и очень активно. И это повод задуматься всем остальным, кто связал свою судьбу с преступным путинским рашистским режимом. Крым лучше покидать, пока такая возможность есть", – подчеркнул Юсов.

Напомним, 22 марта хакеры взломали радио в Крыму и предупредили об атаках. Жителей этой территории, которые не хотят расставаться с РФ, призвали собрать "тревожный чемоданчик" и готовиться к эвакуации. "Власти" полуострова опровергли это.