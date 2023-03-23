"Поки є можливість": у ГУР закликали колаборантів уже зараз виїжджати з Криму

За словами представника розвідки Андрія Юсова, окупаційна "влада" намагається заспокоїти суспільство завченими фразами, а сама починає продавати нерухомість і вивозити дітей з півострова.

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Представник Головного управління розвідки Міноборони України дав нову пораду мешканцям Криму, які продовжують працювати на Російську Федерацію. Про це в ефірі телемарафону заговорив Андрій Юсов у середу, 22 березня.

Представник розвідки впевнений, що найближчим часом усім тим, хто працює з Російською Федерацією і хоче залишитися її частиною, краще покинути територію тимчасового півострова. Саме так він відповів на запитання про "загадкові вибухи". Але при цьому всю відповідальність за те, що відбувається, несе на собі окупаційна "влада".

"І для того, щоб там був мир і порядок, півострів необхідно деокупувати та повернути туди законну українську владу. Власне, повернути Крим у рідну українську гавань, що обов'язково й станеться найближчим часом. Тому всім тим, хто працює на Росію, справді, найближчим часом краще залишити територію українського Криму", – каже Андрій Юсов.

ГУР МО чудово також відомо, що багато хто почав дійсно залишати півострів. Зокрема йдеться про російське "керівництво", командування, а також співробітників "адміністрації". Вони виставляють на продаж свої будинки і думають, як розпочати життя із сім'єю наново.

Але іншим — рядовому складу — говорять про те, що "не переживайте, все спокійно, все під контролем". Але це вже як мем "спецоперація так звана йде за планом". Але свої сім'ї вивозять і дуже активно. І це привід задуматися решті, хто пов'язав свою долю зі злочинним путінським р*шистським режимом. Крим краще залишати, поки така можливість є", – підкреслив Юсов.

Нагадаємо, 22 березня хакери зламали радіо в Криму і попередили про атаки. Жителів цієї території, які не хочуть розлучатися з РФ, закликали зібрати "тривожну валізку" і готуватися до евакуації. "Влада" півострова спростувала це.