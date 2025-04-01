В течение года работы в КГВА Кличко заработал более миллиона гривен: обнародована декларация

Городской голова Киева Виталий Кличко отметил в декларации, что получил 1,2 миллиона гривен заработной платы за 2024 год. В 2023 году его зарплата на должности была на 200 тысяч гривен меньше. Также среди ценной собственности Кличко — антикварные каминные часы второй половины XIX века.

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Соответствующие данные появились на сайте Единого государственного реестра деклараций 31 марта.

Фокус узнал о доходах и имуществе, которое задекларировал чиновник за 2024 год.

Доходы и сбережения

Зарплата чиновника в КГВА за 2024 год составляет 1,2 миллиона гривен. По данным о доходах Кличко в 2023 году, тогда его зарплата в КГВА составляла 1 миллион гривен, поэтому, в 2024 он получил на 200 тысяч гривен больше, чем в предыдущем отчетном периоде.

Другая статья дохода мэра столицы — роялти. За 2024 год он получил 1,5 миллиона гривен от роялти английской компании STEEL CITY INTERACTIVE LTD. По информации аналитической системы YouControl, она занимается созданием компьютерных игр.

Что касается сбережений, то Кличко указал в декларации 513 тысяч гривен, 66,6 тысячи долларов и 1 евро на банковских счетах.

Скриншот | декларация Кличко Скриншот | декларация Кличко

Недвижимость и транспортные средства

Виталий Кличко в собственности имеет несколько объектов недвижимости. Это квартира (251,8 кв. м) в Киеве, дом отдыха (785,5 кв. м) и земельный участок (2500 кв. м) в селе Лютеж Киевской области. Сам городской голова столицы зарегистрирован по адресу квартиры, принадлежащей его брату.

В собственности чиновника также различные транспортные средства:

мотоцикл Fine custom Puncher 2009 года выпуска;

прицеп Ironhorse Widebody 2013 года выпуска;

автомобиль Land Rover Discovery 2013 года выпуска.

Также Кличко бесплатно пользуется тремя автомобилями — двумя Toyota Sequoia 2021 года выпуска и Toyota, которую арендует брат Виталия Владимир.

Антиквариат

В декларации городского головы Киева также указано об антиквариате — различные виды часов и рояль:

антикварные каминные часы второй половины ХІХ века (Jacques Murray & Co);

двое наручных мужских часов IWC;

три наручных мужских часов Frank Muller;

двое наручных мужских часов Mont Blanc;

рояль Yamaha.

Как отметил Кличко в декларации, ценное имущество и объекты недвижимости он приобрел еще до того, как начал работать городским головой столицы.

Напомним, Фокус сообщал, что изменилось в декларации о доходах Владимира Зеленского и его жены Елены 30 марта.

Ранее Кличко реагировал на земельную коррупцию в столице. Об этом Фокус узнавал 13 марта.