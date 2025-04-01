Упродовж року роботи у КМВА Кличко заробив понад мільйон гривень: оприлюднено декларацію

Міський голова Києва Віталій Кличко зазначив у декларації, що отримав 1,2 мільйона гривень заробітної плати за 2024 рік. У 2023 році його зарплата на посаді була на 200 тисяч гривень меншою. Також серед цінної власності Кличка — антикварний камінний годинник другої половини ХІХ століття.

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Відповідні дані з'явилися на сайті Єдиного державного реєстру декларацій 31 березня.

Фокус дізнався про доходи та майно, що задекларував посадовець за 2024 рік.

Доходи та заощадження

Зарплата посадовця у КМВА за 2024 рік складає 1,2 мільйона гривень. За даними про доходи Кличка у 2023 році, тоді його зарплата у КМВА складала 1 мільйон гривень, тож, у 2024 він отримав на 200 тисяч гривень більше, ніж у попередньому звітному періоді.

Інша стаття доходу мера столиці — роялті. За 2024 рік він отримав 1,5 мільйона гривень від роялті англійської компанії STEEL CITY INTERACTIVE LTD. За інформацією аналітичної системи YouControl, вона займається створенням комп'ютерних ігор.

Щодо заощаджень, то Кличко вказав у декларації 513 тисяч гривень, 66,6 тисячі доларів та 1 євро на банківських рахунках.

Скріншот | декларація Кличка Скріншот | декларація Кличка

Нерухомість та транспортні засоби

Віталій Кличко у власності має кілька об'єктів нерухомості. Це квартира (251,8 кв. м) у Києві, будинок відпочинку (785,5 кв. м) та земельна ділянка (2500 кв. м) у селі Лютіж Київської області. Сам міський голова столиці зареєстрований за адресою квартири, що належить його брату.

У власності посадовця також різні транспортні засоби:

мотоцикл Fine custom Puncher 2009 року випуску;

причеп Ironhorse Widebody 2013 року випуску;

автомобіль Land Rover Discovery 2013 року випуску.

Також Кличко безплатно користується трьома автомобілями — двома Toyota Sequoia 2021 року випуску та Toyota, що орендує брат Віталія Володимир.

Антикваріат

У декларації міського голови Києва також зазначено про антикваріат — різні види годинників та рояль:

антикварний камінний годинник другої половини ХІХ століття (Jacques Murray & Co);

два наручних чоловічих годинники IWC;

три наручних чоловічих годинники Frank Muller;

два наручних чоловічих годинники Mont Blanc;

рояль Yamaha.

Як зазначив Кличко у декларації, цінне майно та об'єкти нерухомості він придбав ще до того, як почав працювати міським головою столиці.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що змінилося у декларації про доходи Володимира Зеленського та його дружини Олени 30 березня.

Раніше Кличко реагував на земельну корупцію у столиці. Про це Фокус дізнавався 13 березня.