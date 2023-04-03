Мешканці Криму підбирають нерухомість у Туреччині для втечі з півострова

Місцева влада Криму почала обговорювати з населенням можливі шляхи евакуації з півострова.

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Це сталося після серії вибухів, зокрема в Джанкої. Про це в коментарі Фокусу сказав голова правління Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв.

"У результаті люди вже на побутовому рівні починають розмірковувати, як вони будуть евакуюватися: автобусом, потягом, автівкою. Квартири зараз у Криму мало хто купує. На відміну від третіх країн — за нашою інформацією, заможні кримські колаборанти починають активно купувати житло і нерухомість у Туреччині", — додає Барієв.

Він стверджує, що відомі факти, коли представники так званої місцевої влади ходять по домівках і збирають інформацію: скільки загалом проживає людей, скільки з них повнолітніх, літніх, чи має родина транспортний засіб.

Докладніше читайте в статті Фокуса "На валізах. Чим живе Крим в очікуванні українського контрнаступу".

Нагадаємо, в Росії з 2021 року діє норма про примусову евакуацію — передбачений обов’язковий виїзд цивільного населення з територій, де існує загроза виникнення надзвичайної ситуації, або із зони надзвичайної ситуації у разі отримання інформації про проведення евакуаційних заходів. Саме цією нормою росіяни вже користувалися у Херсонській області, коли там оголосили евакуацію при відступі з правого берега.

Як повідомлялося раніше, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявляв, що процес виїзду з території тимчасово окупованого Криму дуже активно відбувається на рівні російського керівництва, командування, окупаційного військового корпусу та так званої "адміністрації". Вони продають нерухомість на півострові та вивозять звідти родини.