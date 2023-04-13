"Черное море должно стать морем НАТО": Кулеба призвал иностранцев исправить "ошибки прошлого"

Война в Украине, по словам главы МИД Дмитрия Кулебы, грозит соседним странам. Чиновник напомнил, как вражеский обстрел вызвал отключение света в Молдове.

Related video

Черное море необходимо превратить в море НАТО. Предстоящий саммит НАТО – удачное время для решительных шагов в этом направлении. Об этом заявил на Первой Черноморской конференции по безопасности Международной Крымской платформы в Бухаресте министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщили в "Интерфакс-Украина".

"Пора превратить Черное море в то, чем стало Балтийское море — море НАТО. Эта война доказала, что безопасность региона неделима. Угроза одному — угроза всем", — заявил чиновник.

Глава МИД подчеркнул необходимость создания всеобъемлющей сети безопасности для всех стран в регионе. Он уверен, что у РФ всегда имела стратегию и действовала в случае сомнений Запада.

"Когда движущаяся страхом осторожность закрыла двери НАТО для Украины и Грузии в 2008 году, РФ быстро ответила, атаковав обе страны. РФ становилась маньяком, но некоторые лидеры решили тогда, что лучшая стратегия, чтобы маньяк оставался счастливым. Что предполагает и то, чтобы оставить его потенциальных жертв безоружными", — сказал Кулеба.

Предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе министр иностранных дел назвал "правильным временем" для исправления ошибок прошлого и решительных шагов для членства Украины в альянсе.

"Чтобы показать, что дверь не только открыта, но и есть четкий план того, когда и как Украина в нее зайдет", — отметил он.

Также Кулеба сообщил, что говорил с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем об участии Украины в Европейской оборонной инициативе.

Журналисты "Европейской правды" добавили, что министр упомянул последствия действий страны-агрессорки для Молдовы и отметил риски из-за обстрелов ВС РФ.

"Ракеты, запущенные Россией по Украине, угрожают соседним Польше, Румынии и Молдове. Российские удары по украинской энергосистеме спровоцировали отключение электроэнергии в Молдове", — напомнил чиновник.

Агрессию РФ он назвал общей проблемой. Кулеба заявил, что поддерживает интеграцию систем ПВО и ПРО Украины с системами союзников.

"Я поддерживаю идею экспертов по интеграции систем противовоздушной и противоракетной обороны Украины с системами союзников по НАТО в Черном и Балтийском морях", — отметил он.

Победу Украины в войне, развязанной Россией, Кулеба назвал "победой для всех". По его словам, приблизить ее могут стратегическая выдержка и принципиальные решения.

Напомним, вчера, 12 апреля, Дмитрий Кулеба прокомментировал видео с жестоким убийством российскими захватчиками военнопленного. Он заявил, что РФ совершает зверства, которых не видели еще со времен Второй мировой войны.

Ранее, 7 апреля, министр иностранных дел проанализировал данные российской поисковой системы "Яндекс", согласно которым россияне стали меньше интересоваться отдыхом в Крыму. Спрос на поездки на оккупированный полуостров снизился более чем вдвое.