"Невиданные звертсва": Кулеба сравнил казнивших украинского военного россиян с нацистами

По словам главы МИД Украины, видео, на котором россияне обезглавливают военнопленного, вызывает ассоциации с Второй мировой войной. Дипломат также призвал "привести в действие наш шок от этих зверств".

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал видео с обезглавливанием украинского военного, сравнив российских оккупантов с нацистами времен Второй мировой войны. Об этом пишет издание Bild.

"В настоящее время Россия совершает зверства, невиданные в Европе со времен Второй мировой войны", — цитируют Кулебу журналисты.

Министр заявил, что видео, на котором российские оккупанты жестоко казнят украинского бойца, напоминает "самые мрачные времена" в истории. Дипломат также призвал союзников Украины ускорить поставки вооружения, ужесточить антироссийские санкции, а также сформировать специальный международный трибунал.

По словам Кулебы, необходимо "привести в действие наш шок от этих зверств" и привлечь к ответственности президента РФ Владимира Путина и его сторонников.

В публикации говорится, что изначально в Кремле не подтверждали, что видео с казнью военнослужащего Украины настоящее, ссылаясь на необходимость проверить его подлинность. Однако позже российский пропагандистский канал "GREY ZONE" заявил, что на видео действительно присутствуют российские солдаты.

Напомним, что Дмитрий Кулеба потребовал исключить Россию из Совета безопасности ООН и организации в целом в связи с публикацией в сети видео с обезглавливанием украинского военнопленного. Министр заявил, что РФ хуже ИГИЛ.

Мы также писали о том, что бывший командир ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев, сбежавший в Норвегию, опознал убийц украинского солдата. По его словам, преступники используют особый сленг, на котором общаются лишь "вагнеровцы". Кроме того, один из голосов показался ему знакомым.

В свою очередь основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отрицает причастность своих наемников к обезглавливанию украинского военнопленного. Он также отверг предположение журналистов о том, что видео было снято под Бахмутом.