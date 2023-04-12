"Небачені звіртсва": Кулеба порівняв росіян, які стратили українського військового, з нацистами

За словами голови МЗС України, відео, на якому росіяни обезголовлюють військовополоненого, викликає асоціацію з Другою світовою війною. Дипломат також закликав "привести у дію наш шок від цих звірств".

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував відео із обезголовленням українського військового, порівнявши російських окупантів із нацистами часів Другої світової війни. Про це пише видання Bild.

"Наразі Росія чинить звірства, небачені в Європі з часів Другої світової війни", — цитують Кулебу журналісти.

Міністр заявив, що відео, на якому російські окупанти жорстоко страчують українського бійця, нагадує "найпохмуріші часи" в історії. Дипломат також закликав союзників України прискорити постачання озброєння, посилити антиросійські санкції, а також сформувати спеціальний міжнародний трибунал.

За словами Кулеби, необхідно "привести в дію наш шок від цих звірств" та притягнути до відповідальності президента РФ Володимира Путіна та його прихильників.

У публікації сказано, що спочатку в Кремлі не підтверджували, що відео зі стратою військовослужбовця України непідробне, посилаючись на необхідність перевірити його справжність. Проте пізніше російський пропагандистський канал "GREY ZONE" заявив, що на відео справді присутні російські солдати.

Нагадаємо, що Дмитро Кулеба вимагає виключити Росію з Ради безпеки ООН та організації в цілому у зв'язку з публікацією в мережі відео з обезголовленням українського військовополоненого. Міністр заявив, що РФ гірша за ІДІЛ.

Ми також писали про те, що колишній командир ПВК "Вагнер" Андрій Медведєв, який втік до Норвегії, впізнав убивць українського солдата. З його слів, злочинці використовують особливий сленг, на якому спілкуються лише "вагнерівці". Крім того, один із голосів видався йому знайомим.

Зі свого боку, засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заперечує причетність своїх найманців до обезголовлення українського військовополоненого. Він також відкинув припущення журналістів, що відео було знято під Бахмутом.