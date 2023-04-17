РФ заинтересована в том, чтобы завершить войну в Украине как можно скорее, — Лавров (видео)

Глава МИД РФ поблагодарил своих бразильских коллег за "отличное понимание" положения в Украине и "желание внести свой вклад" в поиск решений.

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Россия заинтересована в том, чтобы завершить войну в Украине как можно скорее. Об этом в понедельник, 17 апреля, во время визита в Бразилию заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

В столице страны городе Бразилия пресс-конференция состоялась с участием главы МИД Мауро Виейры.

Лавров поблагодарил своих бразильских коллег за "отличное понимание" положения в Украине и сказал, что Россия благодарна Бразилии за "желание внести свой вклад" в поиск решений.

Ожидается, что руководитель МИД РФ проведет встречу с президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

Виейра, в свою очередь, заявил, что позиция Бразилии состоит в том, чтобы содействовать мирному урегулированию. Он напомнил о попытках президента Лулы, направленных на формирование группы дружественных стран для посредничества в переговорах между РФ и Украиной.

Дипломат также подчеркнул позицию своей страны против односторонних санкций в отношении РФ, которые, по его мнению, негативно сказываются на экономике во всем мире.

Протесты против визита Лаврова

Против визита в латиноамериканскую страну российского дипломата и в поддержку Украины высказывались некоторые местные жители, которые устроили акцию протеста и демонстрировали лозунги о Гааге.

Акция протеста в Бразилии Акция протеста в Бразилии Акция протеста в Бразилии

Киев неоднократно заявлял, что мир будет достигнут только в том случае, если Украина восстановит свои границы, включая и Крым.

На минувшей неделе во время Конференции по безопасности в Черном море глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что настоящий мир означает восстановление международно признанных границ Украины.

Напомним, что глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, кто в РФ способен ликвидировать Путина. По его словам, больше всего от санкций пострадала элита РФ. Но даже они не поддерживают свержение главы Кремля.

Напомним, что в Пентагоне ожидают интенсивных боев в Украине в ближайшие месяцы. Представители Вашингтона отметили, что США всякий раз приходится выбирать наиболее подходящее оружие для ВСУ.